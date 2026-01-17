Minja Korhonen oli mäkiosuuden kolmas yhdistetyn maailmancupin kilpailussa Saksan Oberhofissa.
Korhonen ponnisti normaalimäestä komean 99-metrisen hypyn. Tällä hän pääsee hiihto-osuudella vain 12 sekunnin päässä kärjestä.
Mäkiosuuden ykkönen oli peräti 103,5 metriä hypännyt yhdysvaltalainen Alexa Brabec. Toiseksi ylsi neljä pykälää alemmalta lähtölavalta 95,5 metriin yltänyt Norjan Ingrid Låte, joka pääsee ladulle kuusi sekuntia Korhosen edellä.
Perjantain varakilpailussa Korhonen sijoittui toiseksi. 18-vuotias urheilija on yltänyt palkintopallille vuoden 2026 jokaisessa kuudessa kisassaan.
Korhonen on Oberhofin kisan ainoa suomalainen. Hiihto-osuus käynnistyy kello 12.45 Suomen aikaa.
Miesten yhdistetyn kisassa Ilkka Herola oli mäen 14:s hypättyään 92,5 metriä. Hän lähtee ladulle 46 sekuntia johtopaikalla olevan Itävallan Franz-Josef Rehrlin (98,5 metriä) perässä.