Liikenneministeri Ranne MTV:lle: Pelastusliivien käyttö pakolliseksi kaikissa veneissä – myös promillerajan lasku harkinnassa

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne haluaa tehdä pelastusliivien käyttämisestä pakollista kaikessa veneilyssä. Tällä hetkellä liivien on oltava mukana soutuveneitä lukuun ottamatta, mutta niitä ei ole pakko pitää päällä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom esitti aiemmin kesällä että veneilyn promillerajaa pitäisi laskea ja pelastusliivien käytöstä tehdä pakollista. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) kannattaa kumpaakin.

– Kyllähän niille tarvetta on. Päätöstä promillerajan laskemisesta yhdestä promillesta puoleen ei ole vielä tehty, mutta itse kukin ymmärtää, että yksi promille on aika paljon, Ranne sanoo MTV Uutisille.

Traficomin mukaan jopa kahdeksan kymmenestä vesillä hukkuneesta olisi pelastunut, mikäli heillä olisi ollut yllään asianmukaisesti puetut pelastusliivit. Ministeri Ranteen mielestä liivit pitäisi jatkossa pukea päälle aina kun vesille lähdetään, myös soutuveneillä.

– Käytännössä liivit olisi oltava päällä, kun pienemmilläkin veneillä liikutaan, ei pelkästään silloin, kun on isommista kyse, Ranne tiivistää.

"Etenee varmasti"

Lulu Ranne arvioi, että liivipakon laajentamiselle löytyy riittävä poliittinen tuki. Promillerajan alentaminen voi olla hankalampaa.

– Kyllähän sen jokainen tietää, että tuolla on aika paljon turvattomia veneilijöitä, jotka ovat pikkuhiprakassa. Ja siitä pikkuhiprakastakin voi pelastua, jos on se liivi päällä. Se on kuitenkin näin päin, että liivi ykkösenä ja sitten katsotaan tarkkaan tämän promillerajan laskumahdollisuudet. Siinä tehdään tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön ja sisäministeriön kanssa, Ranne sanoo.



Eli pyrittekö ajamaan promillerajan laskua vielä tällä hallituskaudella?

– Varmasti keskusteluja käydään, mutta tämä liivien käyttöpakko on se, joka etenee varmasti.