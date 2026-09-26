Jyrki Aho koppasi heti kiinni Tomek Valtosen puheisiin.

Jääkiekon SM-liigassa viimeistä edellisellä sijalla majaileva Helsingin Jokerit hävisi jälleen. Nyt Kiekko-Espoon vieraana 1–4.

Pääkaupunkiseudun mittelöä energisöi täysi 6 982 katsojan tupa.

– Lauantai-ilta, täysi tupa, paikallispeli, ei enempää voi vaatia. Oli hyvä tunnelma kaiken kaikkiaan, Jokerien päävalmentaja Tomek Valtonen ruoti.

Hän kävi Jokerien pelaamisen ongelmat läpi napakasti.

– Olemme saaneet puolustuspelaamista paremmaksi, mutta meidän hyökkäyksestämme puuttuu vähän sitä hyökkäämistä. Sitä kautta Espoo sai pelin virtauksen, oli huomattavasti parempi tänä iltana ja ansaitsi kolme pistettä.

Kiekko-Espoo-koutsi Jyrki Aho otti Valtosen sanoista heti kiinni.

– Ensinnäkin pitää tuohon Tomekin kommenttiin lisätä sen verran, että tämä on just sitä, koko ajan. Ei meidänkään pelimme ole täydellistä. Ei se ollut tänäänkään. Koko ajan paikkaillaan sitä paattia jostakin ja koetetaan saada porukkaa samalle sivulle. Se on meidän valmentajiemme arkityötä.

– Se tuntuu välillä helvetin tylsältä. Anteeksi kielenkäyttöni, kun käytän tällaisia rumia sanoja. Sinä toistat niitä samoja asioita, Aho sanaili pahoittelujen kera.

"Pitää kasvaa"

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