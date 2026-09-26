Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on aloittanut Kansojen liigan urakkansa murskaamalla San Marinon vieraissa 7–0.
Serravallessa pelatussa ottelussa kapteeni Joel Pohjanpalo teki hattutempun ja Leo Walta kaksi osumaa. Adrian Svanbäck ja Benjamin Källman viimeistelivät maalin mieheen.
Suomi ja San Marino pelaavat Kansojen liigan C-tasolla, jossa niiden kanssa samassa lohkossa ovat Valko-Venäjä sekä Albania. Huuhkajien urakka jatkuu ensi tiistaina kotipelillä Valko-Venäjää vastaan.
Lilliputti San Marino on Fifa-rankingissa viimeisenä, sijalla 211. Suomi pitää sijaa 74.