Ismo kertoo tulevissa jaksoissa Kallelle suunnitelmistaan.

Salatut elämät -sarjan odotettu 5000. jakso nähdään ensi viikolla televisiossa. Jakso on kuitenkin jo katsottavissa MTV Katsomo+ -tilauksella.

Jaksossa nähdään lukuisia käänteitä. Mystiset rappukäytävän ovet avautuvat viimein ja yksi hahmo löytyy kuolleena.

Yksi sarjan alkuperäisistä hahmoista, Esko Koveron on asunut kaikki vuodet Pihlajakatu 23 B:ssä. Nyt tähän näyttää tulevan muutos ensi viikon jaksoissa.

Ismo kertoo Kallelle muuttavansa Pihlajakatu 23 B:stä.

Ismo kertoo Kallelle muuttavansa yhteen naisystävänsä Iisan kanssa. Hän ehdottaa, että Kalle muuttaisi asuntoon yhdessä Tatun kanssa.

– Tässä Iisan kanssa ajateltiin, että nyt kun sulla on ihan oma perhe, niin tehän voisitte kaikki asua yhdessä täällä, hän kertoo jaksossa Kallelle.