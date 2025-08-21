Lastensuojelu välttyi syytteiltä 4-vuotiaan pojan tapauksessa Joensuussa

Lastensuojeluntyöntekijät eivät saa syytettä 4-vuotiaan pojan kuolemaan liittyen Joensuussa.
Aluesyyttäjä Tuomo Laaninen on jättänyt syytteet nostamatta lastensuojelun työntekijöitä vastaan tapauksessa, jossa 4-vuotias poika kuoli kotonaan väkivaltaisesti kesäkuussa 2023.
4-vuotiaan äiti ja isäpuoli on tuomittu vankeuteen törkeästä kuolemantuottamuksesta.
Pohjois-Karjalan lastensuojeluntyöntekijöitä epäiltiin virkavelvollisuuden rikkomisesta, mutta syyttäjä päätti olla nostamatta syytteitä.
Laaninen kertoo MTV:lle, että kokonaisuudessa oli epäiltynä yhteensä yhdeksän henkilöä, mutta kaikkien kohdalla tehtiin syyttämättäjättämispäätökset.
Päätökset tehtiin alkuviikosta.