Lastensuojelu välttyi syytteiltä 4-vuotiaan pojan tapauksessa Joensuussa

Julkaistu 40 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Katariina Taleva

katariina.taleva@mtv.fi

Lastensuojeluntyöntekijät eivät saa syytettä 4-vuotiaan pojan kuolemaan liittyen Joensuussa.

Aluesyyttäjä Tuomo Laaninen on jättänyt syytteet nostamatta lastensuojelun työntekijöitä vastaan tapauksessa, jossa 4-vuotias poika kuoli kotonaan väkivaltaisesti kesäkuussa 2023.

4-vuotiaan äiti ja isäpuoli on tuomittu vankeuteen törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Pohjois-Karjalan lastensuojeluntyöntekijöitä epäiltiin virkavelvollisuuden rikkomisesta, mutta syyttäjä päätti olla nostamatta syytteitä.

Laaninen kertoo MTV:lle, että kokonaisuudessa oli epäiltynä yhteensä yhdeksän henkilöä, mutta kaikkien kohdalla tehtiin syyttämättäjättämispäätökset.

Päätökset tehtiin alkuviikosta.

