Haavoittunut villisika liikkuu todennäköisesti Iisalmen eteläpuolella Ahmon ja Sahin alueella.
Metsästyksen yhteydessä haavoittunutta villisikaa etsitään Ahmon ja Sahin alueella. Poliisi kehottaa näillä alueilla liikkuvia ihmisiä huomioimaan mahdollisesti vaarallinen eläin.
Poliisin mukaan alueella tulee välttää maastossa liikkumista. Poliisi kertoi hieman ennen iltayhdeksää, että haavoittuneen villisian etsintä keskeytetään yön ajaksi ja etsintöjä jatketaan taas aamusta valoisaan aikaan.
– Haavoittunut villisika voi olla vaarallinen, joten poliisi kehoittaa edelleen välttämään tarpeetonta liikkumista Iisalmen Ahmon ja Sahin alueella, tiedotti poliisi illalla.
Akuutit havainnot mahdollisesti haavoittuneesta villisiasta pyydetään ilmoittamaan suoraan hätäkeskukseen 112.
Aiemmin tänään kerrottiin Iisalmen suunnassa liikkuneesta villisikalaumasta. Puolen päivän aikaan uutisoitiin, että Iisalmen keskustaa kohti liikkunut villisikalauma oli poistunut jälkien perusteella Iisalmesta maaseudulle noin viisi–kuusi kilometriä kaakkoon.
Itä-Suomen poliisilaitos oli kehottanut aiemmin välttämään liikkumista Paloisvuoren ja Marjahaan maastossa villisikahavainnon takia.
Ilmoitus noin kymmenen villisian liikkeistä Viitostieltä Paloisvuoren ja Marjahaan väliseen maastoon tuli hätäkeskukseen lauantaiaamuna kuuden aikaan.
– Villisika voi olla häirittynä tai loukkaantuneena ihmiselle erittäin vaarallinen, Itä-Suomen poliisin tiedotteessa todettiin.
Juttua päivitetty kello 20.50: Haavoittuneen villisian etsinnät keskeytetään yön ajaksi.
Juttua päivitetty 26.9.2026 kello 16.59: Poliisi kertoo, että Iisalmella liikkuu haavoittunut villisika.