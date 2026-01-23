Poliisi etsii Vantaan Martinlaaksossa noin kuusikymppistä miestä.

Poliisi sai hätäkeskuksen kautta puoliltapäivin perjantaina ilmoituksen kateissa olevasta miehestä. Poliisi julkaisi omaisten luvalla kuusikymmenvuotiaan miehen kuvan. Poliisin mukaan mieheeen ei ole saatu yhteyttä sen jälkeen, kun hän poistui kotoaan Raappavuorenreunalta aamulla.

Mies on 190-senttinen ja normaalivartaloinen ja hän liikkuu hyvin. Hänellä oli katoamishetkellään yllään musta pipo, ruskea talvitakki ja tummat farkut.

Omaiset ja poliisi pyytävät havaintoja miehen liikkeistä ja hänen tämänhetkisestä olinpaikastaan yleiseen hätänumeroon 112.