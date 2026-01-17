Poliisi etsii 42-vuotiasta miestä Vantaalla. Kadonnut saattaa liikkua myös laajemmalla alueella.
Poliisi pyytää havaintoja 42-vuotiaasta miehestä, joka ilmoitettiin kadonneeksi Vantaan Myyrmäessä. Kadonnut saattaa liikkua myös laajemmalla alueella. Miehellä on katoamishetkellä ollut yllään musta pipo, hiekanvärinen takki ja tummat housut. Lisäksi hänellä on ollut mukana musta pieni reppu ja mahdollisesti punainen päähine.
Poliisi pyytää tarkastamaan myös asuntojen roskakatoksia sekä vastaavia tiloja, jonne kadonnut voi myös olla piiloutunut. Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.