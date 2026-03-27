Poliisin mukaan tapahtumia on myös kuvattu ja video leviää sosiaalisessa mediassa.
Ylämyllyllä Pohjois-Karjalassa useat nuoret ottivat tiistai-iltana väkivaltaisesti yhteen metsikössä, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos.
Yhteenottoon liittyi poliisin mukaan sekä yli että alle 15‑vuotiaita. Tapahtumia on myös kuvattu, ja video on lähtenyt leviämään sosiaalisessa mediassa.
Poliisi muistuttaa, että videon jakaminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, ja kehottaa poistamaan mahdolliset tallenteet sekä olemaan levittämättä niitä edelleen.
– Mikäli lapset ovat nähneet videon tai saaneet tietoa tapahtuneesta, vanhempien olisi hyvä keskustella asiasta heidän kanssaan, poliisi kirjoittaa tiedotteessaan.
Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa eikä tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.