Puuilon myymää paukkuliivin patruunaa vedetään takaisin.

Tammer Brands Oy vetää omaehtoisesti takaisin Puuilon myymää 33 g paukkuliivin patruunaa.

Paukkuliivin patruunaa ei ole testattu standardien EN ISO 12402-7 mukaisesti, ja patruunan toimivuudesta ei ole varmuutta. Se voi aiheuttaa varapatruunan käyttäjälle hukkumisvaaran.

Tuotteen käyttö pitää lopettaa välittömästi ja palauttaa tuote sen ostopaikkaan hyvitystä varten.

Tuotteen nimi: Paukkuliivi patruuna 33 g, tuotenumerolla: 10173498

GTIN: 6410416545776

Tuotetta on myynyt Puuilo Tavaratalot Oy