Puuilon myymää paukkuliivin patruunaa vedetään takaisin.
Tammer Brands Oy vetää omaehtoisesti takaisin Puuilon myymää 33 g paukkuliivin patruunaa.
Paukkuliivin patruunaa ei ole testattu standardien EN ISO 12402-7 mukaisesti, ja patruunan toimivuudesta ei ole varmuutta. Se voi aiheuttaa varapatruunan käyttäjälle hukkumisvaaran.
Tuotteen käyttö pitää lopettaa välittömästi ja palauttaa tuote sen ostopaikkaan hyvitystä varten.
Tuotteen nimi: Paukkuliivi patruuna 33 g, tuotenumerolla: 10173498
GTIN: 6410416545776
Tuotetta on myynyt Puuilo Tavaratalot Oy