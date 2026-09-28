Lando Norris on pyytänyt Franco Colapintolta anteeksi.

Azerbaidzhanin F1-osakilpailun uusintalähdön kolari sai hallitsevan maailmanmestarin Lando Norrisin kiehumaan.

Alpinen Franco Colapinton renkaat lukkiutuivat uusintastartissa. Argentiinalainen kolasi tallikaverinsa Pierre Gaslyn, joka puolestaan törmäsi ketjureaktiona McLarenin Norrisiin.

Kaikki kolme joutuivat lauantaina keskeyttämään.

Norris sähisi Colapintolle.

– Antakaa hänelle kilpailukieltoa. Se on hyvin yksinkertaista, brittitähti puuskahti Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.

Mestarikuljettaja katuu sanomisiaan.

– Kokonaisuudessaan vaikea viikonloppu Bakussa, ja tietysti pettymyksellinen, varhainen päätös kisaan, hän käy läpi Instagram-tarinassaan.

– Lähetin kilpailun jälkeen Francolle viestin pyytäen anteeksi kommentteja, joita minun ei olisi yksinkertaisesti pitänyt sanoa.

Norris totesi, että tunteiden kuumeneminen ei saa olla tekosyy, vaan hän toimi väärin.

– Olen itsekin tehnyt virheitä vuosien varrella, ja tiedän, että se kuuluu oleellisesti kilvanajoon ja rajoilla taisteluun.

– Pääsimme Francon kanssa yhteisymmärrykseen, olemme yhä hyviä ystäviä ja odotamme molemmat innolla paluuta kilpailemaan tulevana viikonloppuna.

Colapinto sai virheestään 10 sekunnin aikarangaistuksen, mutta keskeytyksensä myötä rangaistus muutettiin viiden lähtöruudun sanktioksi. Sen hän kärsii viikonloppuna Bahrainin GP:ssä.