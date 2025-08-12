Jennifer Aniston teki musertavan tunnustuksen Matthew Perrystä: "Osa minusta ajattelee, että näin on parempi"

Näyttelijä Jennifer Aniston näki läheltä, miten edesmennyt Frendit-tähti Matthew Perry kamppaili riippuvuutensa kanssa.

Näyttelijä Jennifer Aniston kertoi Vanityn Fairin äskettäin julkaistussa haastattelussa edesmenneestä Frendit-kollegastaan Matthew Perrystä.

Anistonin mukaan hän ja muut sarjan kollegat, kuten Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer ja Matt LeBlanc, tekivät kaiken mahdollisen Perryn puolesta tämän kamppaillessa riippuvuutensa kanssa.

– Tuntui melkein siltä, että olimme surreet Matthew'ta jo pitkään, koska hänen taistelunsa tuota sairautta vastaan oli hänelle todella vaikeaa. Vaikka se oli vaikeaa meille kaikille ja faneille, osa minusta ajattelee, että näin on parempi, Aniston kertoi.

Frendit-tähdet vasemmalta oikealle: Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston ja Matthew Perry

Perry kuoli 54-vuotiaana lokakuussa 2023.

Aniston selvensi, että hän on iloinen siitä, että Perry pääsi eroon kaikesta tuskastaan.

Perryn kuollessa ketamiinin yliannostukseen Aniston kirjoitti hänestä koskettavasti Instagramissa.

– Matty, rakastan sinua niin paljon ja tiedän, että olet nyt täysin rauhassa ja kivuton. Puhun sinulle joka päivä. Joskus voin melkein kuulla sinun sanovan ”voisitko olla enää yhtään hullumpi”, Aniston kirjoitti tuolloin.

Aniston kertoi ensimmäisessä haastattelussaan Perryn kuoleman jälkeen, että he olivat viestitelleet toisilleen näyttelijän kuolinaamuna, ja miten onnellinen, terve ja hauska tämä oli viimeisinä päivinään.

– Hän ei kärsinyt. Hän ei taistellut. Hän oli tavoittelemassa jotain. Hän työskenteli niin kovasti, Aniston muisteli joulukuussa 2023.

Elokuussa 2024 viisi henkilöä oli syytettynä Perryn kuolemasta, mukaan lukien kaksi lääkäriä, jotka äskettäin tunnustivat syyllisyytensä ketamiinin jakeluun hänelle.

Perry oli pitkään taistellut riippuvuutta vastaan, jota hän kutsui vuoden 2022 muistelmateoksensa nimessä ”suureksi, kauheaksi asiaksi”. Perry arvioi, että hän oli vuosien varrella käyttänyt ”yhdeksän miljoonaa dollaria tai jotakin” yrittäessään päästä eroon riippuvuudestaan.

Kirjassaan Perry kertoi, että kävi vieroituksessa 15 kertaa vuosien aikana ja hänelle tehtiin 14 vatsaleikkausta.

Perry kehui ennen kuolemaansa Anistoa siitä, että tämä auttoi häntä eniten vaikeina aikoina ja hän oli siitä todella kiitollinen.

Lähde: Page Six

