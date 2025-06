EU:n uudistus saattaa mullistaa lentojen hinnat

EU haluaa poistaa lentoyhtiöiltä oikeuden periä käsimatkatavaroista lisämaksua.

Käsimatkatavaroista perittävät lisämaksut saattavat pian jäädä historiaan ainakin Euroopan unionissa.

Uutiskanava BBC kertoo Euroopan parlamentin lainsäätäjien puoltaneen 24. kesäkuuta äänestyksessä ehdotusta, jonka mukaan matkustajat voivat ottaa maksutta lennolle mukaan pienen, enintään seitsemän kilon painoisen käsimatkatavaralaukun. Tämä pätisi myös halpalentoyhtiöiden lennoilla.

Ehdotuksen mukaan matkustajat saisivat tuoda ilman lisäkustannuksia lennolle mukaan yhden enintään 100 senttimetrin kokoisen (laukun pituuden, leveyden ja korkeuden summa) käsimatkatavaralaukun sekä yhden istuimen alle mahtuvan henkilökohtaisen tavaran, jonka enimmäiskoko on 40 x 30 x 15 senttimetriä.

Uusi ohjeistus saattaisi tulla voimaan jo tämän vuoden heinäkuussa. Lakiehdotus vaatii vielä sen, että 55 prosenttia EU:n jäsenvaltioista hyväksyy sen.

Jos esitys menee läpi, säännöt ulotettaisiin koskemaan kaikkia EU:n sisäisiä lentoja sekä EU:hun suuntautuvia että sieltä pois lähteviä reittejä.

EU kiinnittää huomiota matkustajien oikeuksiin

EU:ssa toimivat halpalentoyhtiöt, kuten EasyJet ja RyanAir saattavat periä huomattaviakin maksuja käsimatkatavaroista maksuja niiden koosta ja painosta riippuen.

Espanjassa viidelle halpalentoyhtiölle langetettiin marraskuussa 2024 yhteensä 179 miljoonan euron sakot väärinkäytöksistä.

Käsimatkatavaroita koskeva ehdotus on osa Euroopan parlamentin laajempaa pyrkimystä parantaa kuluttajien oikeuksia ja niiden suojaa.

Lisäksi Euroopan parlamentti puoltaa ehdotusta, jonka mukaan lentoyhtiöt eivät saa periä istumapaikan valinnasta maksua 12-vuotiailta tai sitä nuoremmilta lapsilta. Tällä on haluttu varmistaa, että perheet voivat istua yhdessä ilman lisäkustannuksia.

Lisäksi halutaan muuttaa tapaa, jolla yritykset käsittelevät korvaus- ja hyvityspyyntöjä niin, että lipunmyyjiä tai kolmannen osapuolen jälleenmyyjiä vaaditaan ilmoittamaan matkustajille lennon koko hinta varaushetkellä – mukaan lukien välitys- tai palvelumaksut — sekä informoimaan heitä hyvitysprosessista.

EU haluaa myös varmistaa, että matkustajilla olisi oikeus korvauksiin muissakin tapauksissa kuin silloin, kun he myöhästyvät jatkolennoltaan lentoyhtiölle sattuneen viivästyksen vuoksi.

Korvausoikeus haluttaisiin koskemaan myös tilanteita, joissa viivästyminen aiheuttaa myöhästymisen toisesta jatkokulkuvälineestä, kuten lentokenttäbussista, kun lippu on ostettu yhden liikkeenharjoittajan kautta.

Lentoyhtöissä herännyt vastustusta

BBC:n mukaan uudistukset ovat herättäneet vastustusta lentoyhtiöiden edustajien joukossa.

Yhtiöiden edustajat vastustavat jyrkästi käsimatkatavaramaksuista luopumista, koska niiden mukaan laukun hinta sisällytetään kokonaishintoihin, mikä tekee niistä pitkällä aikavälillä korkeampia kaikille.

Kriitikot katsovat, että uudet säännöt käytännössä pakottavat matkustajat ottamaan mukaan käsimatkatavaroita, koska kustannukset sisällytetään lentolippuun, eikä matkustajilla ole mahdollisuutta luopua niistä.

– Mitä seuraavaksi? Pakolliset popcornit ja juomat osana elokuvalippua? Euroopan parlamentin pitäisi antaa matkustajien päättää, mitä palveluja he haluavat, mistä palveluista he maksavat ja, mikä tärkeintä, mistä palveluista he eivät halua, totesi Euroopan suurimman lentoyhtiöiden järjestön Airlines for Europen toimitusjohtaja Ourania Georgoutsakou lausunnossaan.

