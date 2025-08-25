Intian kulkukoirat pelastuivat häkkituomiolta

Miljoona Intian pääkaupungissa elävää kulkukoiraa on saanut jälleen oikeuden vaellella kaduilla ja kujilla vapaasti.

Intian korkein oikeus on muuttanut aiemmin tässä kuussa antamaansa määräystä, jossa vaadittiin kaikkien New Delhin kulkukoirien keräämistä ja pysyvää sulkemista suojiin kahdeksan viikon kuluessa.

Määräykseen oli johtanut joukko huolestuttavia koirahyökkäyksiä, joissa menehtyi myös useita lapsia.

Hallituksen mukaan vain tammikuussa raportoitiin lähes 430 000 koiranpuremaa koko maassa. VIime vuoden 2024 aikana tapauksia oli 3,7 miljoonaa.

Uuden päätöksen mukaan kulkukoirat on steriloitava ja rokotettava, minkä jälkeen ne palautetaan takaisin omille kulmilleen, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Vain rabieksen saaneet tai aggressiiviset koirat voidaan pitää poissa kaduilta.

Samalla oikeus kielsi ruoan jakamisen koirille julkisilla paikoilla ja määräsi, että ruokintaa varten on perustettava erilliset alueet.

Päätös koskee koko Intiaa.

Eläintensuojelijat säikähtivät päätöstä kulkukoirien kiinni ottamisesta, koska New Delhissä ei ole riittävästi tiloja tai resursseja miljoonan kulkukoiran majoittamiseen.

Eläinsuojelijat helpottuneita

Eläinsuojelijat ja vapaaehtoiset ottivat päätöksen vastaan helpottuneina.

Alkuperäinen määräys oli herättänyt laajaa vastustusta, sillä kaupungilla ei ole riittävästi tiloja tai resursseja miljoonan kulkukoiran majoittamiseen.

Lisäksi oikeusistuimen puuttuminen asiaan oli kiistanalainen maassa, jossa eläimiä perinteisesti kunnioitetaan.

Intiassa on laitonta lopettaa terveitä kulkukoiria. Laki vuodelta 2001 määrää, että kulkukoirat on otettava kiinni, steriloitava ja rokotettava rabiesta vastaan ja sen jälkeen vapautettava.

Käytännön toteutus on tosin vaikeaa maan valtavan koirapopulaation ja rajallisten resurssien vuoksi.

Intian kaduilla elää kaikkiaan arviolta 62 miljoonaa kulkukoiraa. Monet niistä elävät sopusoinnussa ihmisten kanssa.

Koirahyökkäysten pelko maassa on kuitenkin todellinen, ja rabieksen uhka on suuri. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan maailman rabieskuolemista 36 prosenttia tapahtuu juuri Intiassa.

Eläinoikeusjärjestö PETA India kehottaa nyt ihmisiä adoptoimaan koiria ja tukemaan sterilointityötä.