Moni lemmikki lähtee karkuun uuden vuoden pauketta. Miten karkaamista voisi estää?

Vapaaehtoisista koostuva Etsijäkoiraliitto auttaa karanneiden ja kadonneiden lemmikkien etsinnässä.

Sesonkiaikoja ovat etsijäkoiraohjaaja Sanna Paasivirran mukaan vuoden ensimmäiset helteet, joilloin paljon kissoja tippuu parvekkeilta ja tuuletusikkunoista, sekä uusivuosi.

Ilotulitteen pauke saa monet lemmikit karkaamaan, eikä se, ettei lemmikki aiemmin ole pauketta säikähtänyt ole mikään tae tulevasta.

– Monesti ne koirat tai kissat tai muut lemmikit, jotka karkaavat, karkaavat tosiaan sen ensimmäisen kerran. Että ne eivät ole aikaisemmin säikähtäneet. Se riski on ihan kaikkien koirien kanssa, Paasivirta muistutti Viiden jälkeen -ohjelmassa joulukuussa.

Miten uutena vuotena kannattaa toimia?

– Ulkoiluttaa hyvissä ajoin ja varmistaa, että kaikki välineet, talutushihnat, valjaat ja sellaiset, ovat ehjät.

Uudenvuodenaattona 31.12. ilotulitteita saa ampua klo 18.00–02.00.

Toimi näin Tuttu kotoinen taustahäly, kuten televisio tai musiikki voi auttaa pelokasta koiraa, Suomen Kennelliitto vinkkaa tiedotteessaan. Ikkunoiden eteen voi vetää illan tullen verhot, jotta rakettien välkkyvät valot näkyvät sisälle mahdollisimman vähän. Huolehdithan lisäksi, että koira pääsee halutessaan piiloutumaan omaan turvalliseen tilaansa. Lenkillä kannattaa käyttää sekä kaulapantaa että valjaita karkaamisen estämiseksi. Muista, että pantaan tai valjaisiin on syytä kiinnittää laatta, josta löytyy omistajan yhteystiedot.

