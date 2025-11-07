Varavirtalähteen ylikuumeneminen ja liekkeihin syttyminen on aiheuttanut vaaratilanteen lentokentällä Melbournessa Australiassa.
Melbournen kansainvälisellä lentokentällä jouduttiin eilen evakuoimaan ihmisiä, kun matkustajan taskussa ollut akku syttyi palamaan.
Britannian yleisradio BBC kertoo, että viisikymppinen mies oli Qantasin liikematkaajien lounge-tiloissa, kun hänen taskussaan ollut powerbank-tyyppinen varavirta-litiumakku ylikuumeni ja roihahti liekkeihin.
Lounge-tilat täyttyivät savusta, jonka takia noin 150 ihmistä jouduttiin evakuoimaan.
Lentokentän henkilökunta auttoi miehen suihkuun ja lääkintähenkilöstö hoiti hänelle syntyneitä vammoja.
Mies sai tilanteessa palovammoja jalkaansa ja sormiinsa. Mies vietiin sairaalaan, mutta hän on jo päässyt pois hoidosta.
Silminnäkijän mukaan akusta lensi "akkuhappoa kaikkialle".
Akuille rajoituksia lennoilla
Monet kansainväliset lentoyhtiöt ovat kieltäneet varavirtalähteiden käyttämisen ja niiden lataamisen lentojen aikana.
Finnairin lennoilla akkuja voi tuoda koneeseen käsimatkatavaroissa tietyin rajoituksin.
Finnair kertoo sivuillaan, että akkuja ei saa kuljettaa ruumaan menevänä matkatavarana missään tilanteessa.