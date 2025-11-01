Mielenterveysongelmat ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina voimakkaasti. Moni kärsii tilanteesta välillisesti.
Suomessa on arviolta puoli miljoonaa mielenterveysomaista, jotka kärsivät välillisesti silloin, kun oma läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti. Asiasta keskusteltiin lokakuussa Huomenta Suomen aamussa.
– Kuka tahansa meistä voi olla mielenterveysomainen, kertoo FinFamin toiminnanjohtaja Tiina Puranen.
Mielenterveysomaiset voivat olla mielenterveyden häiriöistä kärsivän vanhempia, puolisoita ja lapsia. Se voi olla myös naapuri tai työkaveri työpaikalla.
Usein on helpompi puhua avoimemmin siitä, jos läheinen sairastuu esimerkiksi syöpään. Mielenterveysongelmista kärsivä voi myös itse rajoittaa sitä, miten haastavasta ja häpeääkin herättävästä tilanteesta saa puhua.
– Siihen saattaa liittyä stigmaa, että miten siitä voi puhua, Väestöliiton Parisuhdekeskus Katajan asiantuntija Niina Vilkman kertoo.