Usein on helpompi puhua avoimemmin siitä, jos läheinen sairastuu esimerkiksi syöpään. Mielenterveysongelmista kärsivä voi myös itse rajoittaa sitä, miten haastavasta ja häpeääkin herättävästä tilanteesta saa puhua.

Mielenterveysomaiset voivat olla mielenterveyden häiriöistä kärsivän vanhempia, puolisoita ja lapsia. Se voi olla myös naapuri tai työkaveri työpaikalla.

Asiantuntijat Tiina Puranen ja Niina Vilkman käsittelevät Huomenta Suomen haastattelussa mielenterveysongelmien vaikutuksia omaisiin ja heidän rooliaan läheisten tukemisessa.

Läheinenkin voi sairastua

Mielenterveysomainen on usein vastuussa monesta eri elämän osa-alueesta. Arjen pyörityksen lisäksi voi olla tarvetta kyetä olemaan läheiselle myös terapeutti, farmaseutti, lääkäri, siivooja ja kodinhoitaja. On vaikea olla puhtaasti vain isä, äiti tai puoliso.

– Rajan vetäminen on todella vaikeaa. Kun on läheinen, joka sairastaa, niin haluat tehdä kaikkesi ja huolehtia, että hänellä on kaikki hyvin, Vilkman kertoo.

Hälytysmerkki

– Jos siitä omasta tekemisestä ja elämisestä katoaa ilo ja toiveikkuus, niin ne ovat merkkejä, joissa kannattaa havahtua ja pohtia, että mistä on kyse, Vilkman kertoo.