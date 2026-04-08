Martina Aitolehdelle ja Matias Petäistölle syntyy sanaharkkaa Erikoisjoukot-kauden seitsemännessä jaksossa.
Hyvinvointivalmentaja Martina Aitolehti ajautuu sanaharkkaan kouluttaja Matias Petäistön kanssa parhaillaan Nelosella pyörivän Erikoisjoukot-kauden seitsemännessä jaksossa.
Jaksossa kokelaat suorittavat rankkaa iltatreeniä, jossa heidän täytyy tehdä etunojapunnerruksia, ilmakyykkyjä ja vatsalihasliikettä yhteensä 300 toiston verran. Kokelaiden tulee sukeltaa harjoitusalueella olevaan vesialtaaseen 25 toiston välein.
Kokelaat jätetään suorittamaan treeniä itsenäisesti omassa tahdissaan kouluttajien tarkkaillessa heitä kameroiden välityksellä. Veli Koo -nimimerkillä somessa vaikuttava Tuomo Kasanen jättää treenin alkupuolella toistoja väliin.
Treenin päätteeksi ohjelman pääkouluttaja Janne Lehtonen kysyy, tekikö joku vähemmän toistoja kuin piti. Kokelaat pysyttelevät hiljaa.
Lehtonen sanoo, että Kasanen teki yhdellä kierroksella 25 toiston sijaan 13 toistoa. Petäistön mukaan myös Aitolehti teki liian vähän toistoja. Rangaistuksena kaksikko määrätään viettämään seuraava yö ulkona.
– Minä tein 25. Osaan laskea, Aitolehti sanoo.