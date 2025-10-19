Kristiina Mäkelän ja Sami Heleniuksen TTK-treeniviikko on jäänyt vajaaksi entisen kolmiloikkaajan sairastumisen vuoksi.

Entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä joutui jättämään väliin Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suoran lähetyksen sunnuntaina 12. lokakuuta parinvaihtoviikolla sairastumisen takia.

Sairastelun jäljet kantoivat myös seuraavalle treeniviikolle, ja Mäkelä pääsi ensi kerran harjoittelemaan tangon askelia tähtiopettajansa Sami Heleniuksen kanssa vasta viikon puolivälissä.

– Ei tämä mikään optimaalinen tilanne ole, mutta Kristiina on tässä todistanut minulle ainakin, että hän on tosi nopea oppija. Toki olen lähettänyt videot koreografiasta, hän on siellä jo ilmoitellut, että hän sen perusteella osaa jotain jo. Mutta toki siitä puuttuu yksi sellainen pari, eli minä, Helenius kertoi MTV Uutisille viikon puolivälissä.

Helenius totesi olevansa kuitenkin luottavaisin mielin tulevaa sunnuntaita kohtaan.

– Mennään positiivisesti ja tehdään parhaamme. Luotetaan, että yleisö on meidän puolella.

Tähtiopettajana Helenius nähtiin ensi kerran vuonna 2009 ja tämä on hänen 13. tuotantokautensa TTK:ssa. Kauden kuluessa ihmiset tunnistavat ja haluavat tsempata kisassa. Joskus häntä on sekoitettu myös muihin ruutukasvoihin.

– Joku taksikuski on kysynyt kerran, että "oletko se uutistenlukija?". Vastasin, että en ole, mutta saatan olla samalla kanavalla jossain muussa ohjelmassa. En tiedä sitten, olinko Jaakko Loikkasen näköinen.

TTK-vuosiin on mahtunut paljon ikimuistoisia hetkiä, kuten kisan voitto Virpi Sarasvuon kanssa vuonna 2020 sekä tärkeiden ystävyyksien syntyjä. Muun muassa muistot vuoden 2024 syksyltä Niina Lahtisen kanssa saavat Heleniukselle erityisen hymyn huulille, sillä kaksikon välillä paloi läpi kauden voimakas huumorin liekki.

– Täällä ei ollut sitten vakavaa hetkeä enää hetkeäkään.

Videolla Sami Helenius kertoo, mitkä ovat olleet hänelle huippuhetkiä TTK:ssa ja mitä hän ajattelee nyt siitä, voisiko kuitenkin jatkaa vielä tulevaisuudessa tähtiopettajana.