Helsingin Paloheinän hiihtolatujen kunto voi yllättää monet.
Kevät on jo pitkällä monessa osassa Suomea, mutta Helsingissä hiihtäminen onnistuu yhä.
Markku Kuisma hiihtää edelleen säännöllisesti Helsingin Paloheinässä. Hänen mukaansa alueella on noin kolme kilometriä tykkilumella tehtyä latua hiihdettävänä.
Kuisma kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa, että hänen ennätyksellinen hiihtokautensa on parhaimmillaan jatkunut huhtikuun puoleenväliin asti.
– 16.4. on ennätys tähän mennessä, Kuisma sanoo.
Nyt ennätyksen kohtaloa joudutaan jännittämään, sillä Kuisma veikkaa kautensa päättyvän "jo" ensi viikon alkupuolella sään lämpenemisen vuoksi.
– Tulee säätieteellinen raja vastaan, Kuisma ennustaa.