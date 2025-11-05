



Asiantuntija Auer-käräjistä: "Mikään fyysinen näyttö ei tue sitä, että ketään lapsista olisi hyväksikäytetty" Anneli Auer ja hänen asianajajansa Markku Fredman Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa 21. lokakuuta 2025. Str / Lehtikuva Julkaistu 05.11.2025 17:26 MTV UUTISET – STT Puolustuksen asiantuntijan mukaan Auerin lapsia tutkinut gynekologi osoittaa selkeää ennakkoasenteellisuutta. Anneli Auerin puolustuksen pyytämä asiantuntijalausunto asettuu vahvasti eri kannalle kuin lapsia aikanaan tutkineen gynekologin tekemät johtopäätökset. Gynekologin lausunnon mukaan lapsilla oli muun muassa arpia peräaukossa. Gynekologi kirjoitti, että löydökset sopivat lasten kertomuksiin ja että niiden perusteella lapsi oli "erittäin todennäköisesti joutunut poikkeuksellisen törkeän seksuaalirikoksen uhriksi". Lue myös: Lääkäri pitää Auerin lapsille tehtyjä vammatutkimuksia "virheellisinä" ja "puolueellisina" – MTV seurasi Myöhemmin hän korjasi lausuntoa ja poisti niistä rikosten todennäköisyyttä koskevan kohdan. Yhdysvaltalainen lääketieteen tohtori ja Midwest Children's Resource Centerin johtaja Mark Hudson sanoi kuvien perusteella epäilevänsä, oliko kellään lapsista todellisuudessa aiempaan traumaan viittaavia löydöksiä. Hän katsoi, että gynekologi "ei kykene harkitsemaan mitään vaihtoehtoista hypoteesia ja osoittaa selkeää ennakkoasenteellisuutta". Tästä kertoivat Hudsonin mukaan useat asiat, joiden gynekologi oli tulkinnut viittaavaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Lue myös:





"Paljon lääketieteellisiä löydöksiä"

Hudson piti huolestuttavana, että gynekologi teki niin paljon lääketieteellisiä löydöksiä. Hänen mukaansa lääkäreillä on aiemmin ollut tapana ylidiagnosoida traumaan liittyviä löydöksiä. Todellisuudessa seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuneilla lapsilla on Hudsonin mukaan hyvin harvoin hyväksikäytön "vahvistavia" löydöksiä sukuelimissä.

Gynekologi on kirjoittanut vanhinta lasta koskevaan lausuntoon pitävänsä "huolta aiheuttavana", miten tämä vastasi sukuelimiään koskeviin kysymyksiin. Lausunnossa sanotaan tytön olleen neljästä sisaruksesta ainoa, joka ei kertonut seksuaalirikoksista ja todetaan, että jotkut lapset eivät kerro totuutta esimerkiksi häpeän takia.

Hudson pitää gynekologin antamaa vaikutelmaa lapsen puhetavasta erittäin spekulatiivisena, vastuuttomana ja ennakkoasenteellisuutta osoittavana.

Lopuksi Hudson toteaa, että normaalit lääkärintarkastukset eivät voi sulkea pois hyväksikäytön mahdollisuutta ja että useimpien hyväksikäytettyjen lasten tutkimustulokset ovat normaaleja.

– Tässä tapauksessa mikään fyysinen näyttö ei tue sitä, että ketään lapsista olisi hyväksikäytetty. Yhtä lailla lääketieteellisen näytön puuttuminen ei tarkoita, etteikö hyväksikäyttöä olisi tapahtunut.

Vuosien vankeusrangaistukset

Auer ja hänen entinen miesystävänsä tuomittiin seksuaali- ja väkivaltarikoksista vuosien vankeuteen Turun hovioikeudessa vuonna 2013. Auer sai seitsemän ja puoli vuotta ja hänen entinen miesystävänsä kymmenen vuotta vankeutta.

Viime vuonna korkein oikeus päätyi purkamaan tuomion pääosin, sillä jutussa asianomistajina olleet Auerin lapset ovat aikuistuttuaan kertoneet valehdelleensa rikoksista. Valtakunnansyyttäjä päätti vuoden alussa kuitenkin jatkaa syytteen ajamista uudessa oikeudenkäynnissä.

Syyte mukailee Turun hovioikeuden langettavaa tuomiota. Sen mukaan Auer ja mies tekivät lapsille moninaista fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa vuosina 2007–2009. Lisäksi heidän syytetään muun muassa kahlinneen lapsia, kuvanneen näitä alasti sekä viillelleen näitä.

Tällä viikolla oikeudessa kuultiin Auerin nuorinta lasta. Tytär oli kolmevuotias väitettyjen rikosten alkamisen aikaan vuonna 2007 ja seitsemänvuotias lasten alettua kertoa niistä. Muita Auerin kolmea lasta kuullaan oikeudenkäynnissä marraskuun aikana.

Joulukuun ensimmäisellä viikolla siirrytään Auerin ja tämän entisen miesystävän kuulemisiin. Sen jälkeen vuorossa ovat muun muassa lasten sijaisvanhemmat sekä alkuperäisessä rikosprosessissa kuultuja lääkäreitä ja muita asiantuntijoita.

Oikeudenkäynti kestää ensi vuoden puolelle asti.