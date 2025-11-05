Puolustuksen asiantuntijan mukaan Auerin lapsia tutkinut gynekologi osoittaa selkeää ennakkoasenteellisuutta.
Anneli Auerin puolustuksen pyytämä asiantuntijalausunto asettuu vahvasti eri kannalle kuin lapsia aikanaan tutkineen gynekologin tekemät johtopäätökset.
Gynekologin lausunnon mukaan lapsilla oli muun muassa arpia peräaukossa. Gynekologi kirjoitti, että löydökset sopivat lasten kertomuksiin ja että niiden perusteella lapsi oli "erittäin todennäköisesti joutunut poikkeuksellisen törkeän seksuaalirikoksen uhriksi".
Myöhemmin hän korjasi lausuntoa ja poisti niistä rikosten todennäköisyyttä koskevan kohdan.
Yhdysvaltalainen lääketieteen tohtori ja Midwest Children's Resource Centerin johtaja Mark Hudson sanoi kuvien perusteella epäilevänsä, oliko kellään lapsista todellisuudessa aiempaan traumaan viittaavia löydöksiä.
Hän katsoi, että gynekologi "ei kykene harkitsemaan mitään vaihtoehtoista hypoteesia ja osoittaa selkeää ennakkoasenteellisuutta". Tästä kertoivat Hudsonin mukaan useat asiat, joiden gynekologi oli tulkinnut viittaavaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön.