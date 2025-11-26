Brittimies on kävellyt maailman ympäri 27 vuoden ajan ja uskoo saapuvansa kotiin ensi vuoden loppupuolella. Katso tarina videolta!
Karl Bushby, 56, kävelee mutaista tietä pitkin Komaromin kaupungissa Unkarissa. Takanaan hänellä on 27 vuotta kävelyä ja hieman myös uintia pakon edessä.
– Idea lähti huonosta vedosta armeijassa, Bushby kertoo uutistoimisto Reutersin haastattelussa.
Entinen Iso-Britannian asevoimien laskuvarjojääkäri lähti kävelemään Chilen eteläisimmän maakunnan pääkaupungista vuonna 1998. Hänen tavoitteenaan oli kävellä maailman ympäri kahdeksassa vuodessa, mutta maailma on muuttunut matkalla niin paljon, että se ei ole ollut mahdollista.
– Kun lähdin liikkeelle, ei ollut sosiaalista mediaa, joten ei ollut syytä kuvata kaikkea.
Bushby kertoo aluksi ottaneensa kuvia lähinnä vain kotimaan mediaa varten, jos matkan kulusta pyydettiin päivitystä.
Vain jalan, paitsi kerran
Bushby ei ole suostunut käyttämään mitään moottoroituja kulkuvälineitä matkallaan, vaikka isoja ongelmia on ilmennyt muun muassa vuoden 2008 talouskriisin, pandemioiden, sotien, viisumirajoitusten ja geopoliittisten muutosten seurauksena.