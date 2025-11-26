Bushby ei ole suostunut käyttämään mitään moottoroituja kulkuvälineitä matkallaan, vaikka isoja ongelmia on ilmennyt muun muassa vuoden 2008 talouskriisin, pandemioiden, sotien, viisumirajoitusten ja geopoliittisten muutosten seurauksena.

– Kun lähdin liikkeelle, ei ollut sosiaalista mediaa, joten ei ollut syytä kuvata kaikkea.

Entinen Iso-Britannian asevoimien laskuvarjojääkäri lähti kävelemään Chilen eteläisimmän maakunnan pääkaupungista vuonna 1998. Hänen tavoitteenaan oli kävellä maailman ympäri kahdeksassa vuodessa, mutta maailma on muuttunut matkalla niin paljon, että se ei ole ollut mahdollista.

– Ihmiset sanoivat, että se ei ole mahdollista ja idea vain kasvoi. Lopulta idea kattoi koko maailman, ja uskoin pystyväni siihen.

Vuonna 2006 Bushby ylitti Yhdysvallat ja Venäjän erottavan Beringin salmen jalan, kun salmi oli jäässä. Salmi on kapeimmillaan noin 85 kilometriä leveä. Vuonna 2024 hän päätti ylittää Kaspianmeren kuukaudessa uimalla sen jälkeen, kun geopoliittiset muutokset estivät häntä kiertämästä vesimassan Iranin tai Venäjän kautta kulkien.