Kansalaisjärjestöt kertovat poliisin käyttäneen mielenosoittajiin kyynelkaasua ja tuliaseita.
Maanpaossa elävä Iranin kruununprinssi Reza Pahlavi on kehottanut iranilaisia jatkamaan mielenosoituksia. Pahlvavi on Iranin monarkin eli shaahin poika ja hänet syöstiin vallasta vuonna 1979.
Iranin elinkustannuskriisistä ja inflaatiosta syttyneet protestit ovat jatkuneet Iranissa lähes kaksi viikkoa. Mielenosoitukset ovat levinneet suurimpaan osaan maata.
Kansalaisjärjestö Iran Human Rightsin mukaan mielenosoituksissa on kuollut ainakin 45 ihmistä, joista kahdeksan on lapsia. Lisäksi mielenosoituksissa on loukkaantunut järjestön mukaan satoja ihmisiä ja niihin liittyen on pidätetty yli 2 000 ihmistä.
Kansalaisjärjestöt kertoivat torstaina poliisin käyttäneen mielenosoittajiin kyynelkaasua ja tuliaseita. Uutistoimisto Farsin mukaan levottomuuksissa on kuollut poliisi puukotuksessa Teheranin lähellä.
Teheranissa ja useilla muilla alueilla Iranissa on torstaina havaittu ongelmia verkkoyhteydessä, kertoo verkkoyhteyksiä seuraava Netblocks-järjestö. Järjestön mukaan kyseessä on maanlaajuinen internetkatkos.
Iranin tilanteesta on osoitettu mieltä myös ympäri maailmaa, kuten Britanniassa.AFP / Lehtikuva
Käynnissä oleva protestiliike on suurin Iranissa nähty sitten vuosien 2022–2023, jolloin Mahsa Aminin kuolema viranomaisten käsissä sytytti kansallisen protestiliikkeen.
Uudet mielenosoitukset eivät toistaiseksi ole olleet yhtä laajoja kuin tuolloin, mutta ne ovat silti järisyttäneet talouskriisin heikentämää maata ja sen teokraattista hallintoa.
Hallinto on vakuuttanut, että mellakoitsijoille ei anneta armoa, mutta on toisaalta tunnustanut kansan taloushuolet perustelluiksi.
Mielenosoituksiin on tuonut kansainvälisen ulottuvuutensa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka on uhkaillut puuttuvansa tilanteeseen, jos rauhanomaisia mielenosoittajia surmataan. Trump on jättänyt epämääräiseksi sen, mitä uhkauksen toteuttaminen käytännössä tarkoittaisi.