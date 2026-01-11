Unkarilainen ratamelonnan maailmanmestari Miklos Dudas, 34, on löydetty kuolleena.
Miklos Dudas löydettiin maanantaina kuolleena kotoaan Unkarin pääkaupunki Budapestissä. Entisen ratamelojan kumppani oli huutanut apua järkyttyneenä, naapuri Daily News Hungaryn mukaan sanoi.
Kaksi päivää ennen kuin viranomaiset löysivät Dudasin kuolleena, silminnäkijä oli kohdannut miehen porraskäytävässä, Story-lehti kertoo. Hän havaitsi Dudasin päässä verta vuotavan haavan. Silminnäkijän kysyttyä, mitä oli tapahtunut, maailmanmestari väitti kaatuneensa.
Dudas ei silminnäkijän mukaan halunnut apua, vaan meni asuntoonsa ja lukitsi oven perässään.
Dudasin kuolemaan liittyen ei ensin ollut rikosepäilyä, mutta poliisi tutkii nyt tapausta mahdollisena kuolemaan johtaneena pahoinpitelynä, Blikk raportoi.
Dopingtapaus
Miklos Dudas tuulettamassa 2015. Hän kärysi tuona vuonna dopingista.
Dudas on viestin maailmanmestari vuodelta 2014 Moskovasta. Hän saavutti ratamelonnassa myös kaksi MM-pronssia, EM-hopean ja EM-pronssin. Unkarilainen kilpaili olympialaisissa Lontoossa 2012.
Dudas antoi vuonna 2015 dopingnäytteen kielletystä hormonista ja joutui kolmen vuoden kilpailukieltoon.
Dudas sai kumppaninsa kanssa kaksi yhteistä lasta. Hän menetti viime vuoden helmikuussa isänsä, kun kuuden miehen joukkio pahoinpiteli tämän raa'asti huoltoasemalla.