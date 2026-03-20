Ampumahiihdon miesten maailmancupin kokonaisvoitto ratkesi perjantaina, kun ranskalainen Eric Perrot sinetöi cup-mestaruuden pikakisan kolmossijallaan Oslon Holmenkollenilla.

Suomaisittain kauden viimeinen sprintti meni kehnosti: paras oli Tero Seppälä 28.sijallaan.

Perjantain kisan ja samalla pikakilpailun maailmancupin voitti Norjan Sturla Holm Lägreid, jolle Ranskan Emilien Jacquelin hävisi 3,9 sekuntia ja Perrot 4,6 sekuntia. Kukin heistä ampui yhden sakon. Sprintticup meni todella tiukille, sillä Lägreid ja Ruotsin Sebastian Samuelsson päätyivät tasapisteisiin. Lägreid vei cupin voitettuaan kaksi kisaa Samuelssonin jäätyä yhteen voittoon.

Seppälän ohella lauantaiseen takaa-ajokisaan suomalaisista pääsivät Tuomas Harjula (sprintin 41:s) ja Arttu Heikkinen (42:s). Olli Hiidensalo (79:s) ja Otto Invenius (84:s) karsiutuivat takaa-ajosta.