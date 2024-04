Luotatko näihin auton järjestelmiin? Tänään ne eivät välttämättä toimi – varoitus huonosta ajokelistä

Ajokeli on muuttunut tiistai-iltana huonoksi Suomen etelä- ja itäosassa runsaan lumisateen ja jäätävän tihkusateen vuoksi, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus. Ajokeli jatkuu talvisena keskiviikkonakin, ja lumikertymät voivat olla huomattavia. Fintrafficin tieliikennekeskus varoittaa tiedotteessaan onnettomuusriskin olevan kohonnut.

Nämä järjestelmät eivät tykkää lumesta

Nykyautoissa on paljon järjestelmiä, joiden toiminta perustuu erilaisten sensorien tai tutkien toimintaan. Sakea lumipyry ja auton keulaan kertyvä lumi voivat kuitenkin pudottaa hienoja järjestelmiä pois pelistä. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen on aiemmin valistanut MTV Uutisille lumi- ja loskakelien vaikutuksista auton järjestelmiin.

Vesalaisen mukaan toiset järjestelmät luottavat auton keulaan asennettuihin sensoreihin, mutta niitä voi olla myös tuulilasin yläosassa peruutuspeilin takana. Myös tästä syystä auton huolellinen putsaaminen lumesta ennen ajoonlähtöä on ensiarvoisen tärkeää.

Yksi ensimmäisenä toimintansa lopettavista järjestelmistä on monesti adaptiivinen eli mukautuva vakionopeudensäädin . Mikäli adaptiivisen vakkarin toiminta estyy, ei auto enää kykene pitämään määriteltyä etäisyyttä edellä ajavaan autoon.

Joissain autoissa myös tavanomainen vakionopeudensäädin on huonolla kelillä pois pelistä, mutta paremmin suunnitelluissa järjestelmissä voidaan käyttää vielä tavanomaista vakkaria.

Toinen järjestelmä, joka ei välttämättä kykene toimimaan sakeassa lumipyryssä, on automaattinen hätäjarrutustoiminto . Kuten mukautuva vakionopeudensäädinkin, myös se luottaa auton keulassa oleviin sensoreihin pysäyttääkseen auton tai ainakin hidastakseen nopeutta ennen törmäystä.

– Tutkia, kameroita ja tunnistimia on myös muualla kuin auton nokalla. Ovenavaus- ja kaistanvaihtovaroittimien toiminta perustuu monesti auton taakse, esimerkiksi takapuskurin sisään, asennettujen tutkatunnistimien tietoon. Vastaavasti peruutustutkalla on omat tunnistimensa takapuskurissa. Mikäli tunnistimet ovat lumen tai jään peitossa, ovat järjestelmät toimintakyvyttömiä, Vesalainen on kirjoittanut.