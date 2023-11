Autoilija, osaatko jo? Ammattilainen kertoo, miten turvaväli kannattaa määritellä erilaisilla nopeuksilla ajettaessa

Pysähtymismatka muodostuu kuljettajan reaktiomatkasta ja jarrutusmatkasta . Jos etäisyys edellä ajavaan on reaktiomatkaa lyhyempi, on peräänajon riski erittäin suuri. Riittävää turvaväliä pitävälle kuljettajalle sen sijaan jää enemmän aikaa toimia, jolloin vastaavasta tilanteesta selvitään säikähdyksellä.

Turvaväliä pitämällä on mahdollista myös parantaa liikenteen sujuvuutta. Jos pääväylällä ajetaan puskuri puskurissa, on liittymästä tulevan vilkkaassa liikenteessä lähes mahdotonta liittyä mukaan liikennevirtaan turvallisesti. Jos haluaa auttaa liittymästä tulevaa, onkin kaikkein riskittömin tapa pitää hyvää turvaväliä edellä ajavaan. Tällöin liittyjän on kiihdytyskaistalla helpompi sovittaa nopeutensa ja siirtyä turvallisesti mukaan liikennevirtaan. Liittyjän ei kuitenkaan milloinkaan pidä automaattisesti olettaa, että hänelle annetaan tilaa, vaan tarkkailla tilannetta huolellisesti. Väistämisvelvollisuus on aina liittyjällä.