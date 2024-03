Muistatko tarkistaa tärkeän asian renkaanvaihdon yhteydessä? Pieni osa vastaajia tunnustaa kyselyssä huolestuttavan seikan

On silti turha kiirehtiä renkaiden vaihdon kanssa, muistuttaa Autoklinikan aluepäällikkö Janne Mouhu tiedotteessa .

– Ajankohtaa tärkeämpää on tarkkailla lämpötiloja ja vaihtaa talvirenkaat pois vasta, kun säät sen varmasti sallivat. Varsinkin yöt voivat olla vielä pitkään nollassa tai pakkasella, vaikka päivisin olisikin jo lämpimämpää.

Toiseksi yleisintä (19 prosenttia) on tarkistaa urasyvyydet kerran vuodessa. 70 prosenttia kyselyyn vastanneista tarkistaa talvirenkaiden urasyvyyden vähintään kerran vuodessa. Kun tarkastellaan vain auton omistavia vastaajia, niin osuus nousee 88 prosenttiin.

– On mukava nähdä, että useimmat tarkistavat talvirenkaidensa urasyvyydet vähintään kerran vuodessa. Toki samalla on huomattavaa, että yli 5 prosenttia kyselyyn vastanneista ei nähtävästi tarkista renkaitaan koskaan, minkä toivoisin muuttuvan jatkossa, Mouhu sanoo.

– Suosittelen kaikkia, varsinkin paljon ajavia, tarkistamaan renkaansa aina renkaanvaihdon yhteydessä eli pari kertaa vuodessa. Tarkistus on nopea ja luonteva tehdä, kun renkaita käsittelee joka tapauksessa.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo, mihin asioihin on kiinnitettävä huomiota talvirenkaiden kuntoa arvioitaessa. Lisäksi hän esittelee erilaisia tapoja renkaan kulutuspinnan mittaamiseksi.

Kahden euron kolikko avuksi

Kulutuspinnan pääurien on oltava talvirenkaissa vähintään 3 millimetriä. Kesärenkaissa urasyvyyden on oltava vähintään 1,6 millimetriä, mutta suositus on neljä millimetriä.