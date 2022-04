Jos kuulet yllättävän piippauksen avatessasi auton ovea, keskeytä toimintasi heti

Kysymys: Mikä on auton ovenavausvaroitin ja mitä sen käytöstä pitää tietää?

Ovenavausvaroitin on suunniteltu auttamaan ja lisäämään turvallisuutta autosta poistuttaessa. Se ei missään tapauksessa korvaa huolellista havainnointia, mutta saattaa tietyssä tilanteessa kiinnittää kuljettajan tai matkustajan huomion olennaiseen hetkellä, jolloin heidän keskittymisensä on syystä tai toisesta muuten herpaantunut.

Käytännössä järjestelmä varoittaa autosta poistuvaa takaa lähestyvästä ajoneuvosta, esimerkiksi autosta tai polkupyörästä. Varoittaminen tapahtuu autosta riippuen usein äänimerkillä ja/tai merkkivalolla. Monissa autoissa merkkivaloina käytetään samoja kuin kaistanvaihtovaroittimen kanssa. Tämä on loogista, koska ovenavausvaroittimessa hyödynnetään muutenkin kyseisen järjestelmän teknisiä ratkaisuja.

Huomioi tämä, jos vedät kärryä

Edestä lähestyvistä ei varoiteta

Sen sijaan edestä lähestyvistä ajoneuvoista järjestelmä ei toteutustapansa vuoksi useinkaan varoita. Tämä on tärkeää huomioida aina, kun autosta poistutaan jalkakäytävälle tai pyörätielle.

Vastaavasti riski on erityisen suuri poistuttaessa oikeanpuoleisista ovista autosta, joka on pysäköity tulosuunnastaan katsottuna vasempaan reunaan kaksisuuntaiselle tai sellaiselle yksisuuntaiselle tielle, jolla vastavirtapyöräily on sallittu.