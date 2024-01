Kannattaako autoilijan ajaa ajourissa vai niiden vieressä?

Vastaavasti myös sellaisella tieosuudella, jossa polanteet ovat jäätä, ajaisin urien pohjalla – toki tähänkin on muutama poikkeus, joihin palaan myöhemmin. Pääsääntöisesti urat ovat suoralla kaksikaistaisella tieosuudella (yksi kaista molempiin suuntiin) suurin piirtein siinä kohtaa, missä ajoneuvon on tarkoitettu leveyssuunnassa kulkevan. Urien väliin ja viereen jäävät polanteet ovat usein kuperat ja kapeat, mikä tekee niiden päällä ajamisesta vaikeaa ja vaarallista. Tahaton lipsahdus polanteen päältä takaisin ajouraan saattaisi herkästi johtaa hallinnan menetykseen.

Poikkeukset vahvistavat säännön

Usein varsinkin kapeammilla teillä ajouria sohjon, lumen tai jään keskellä on vain kolme. Tällöin vastakkaisiin suuntiin liikkuvien autojen vasemmanpuoleiset renkaat kulkevat yleensä samassa ajourassa. Tällaisella tieosuudella on hyvissä ajoin ennen kohtaamistilannetta siirryttävä pois ajourista. Ennen tätä on hiljennettävä nopeutta tuntuvasti ja itse siirtymä on syytä tehdä rauhallisella ohjausliikkeellä.