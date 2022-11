Näihin paikkoihin kertyvä lumi voi haitata auton toimintaa merkittävästi – "Tilanne voi eskaloitua niin pahaksi, että..."

Kysymys: Voiko auto vaurioitua tai sen toiminta heikentyä, jos lunta ei putsaa pois? Voiko siitä olla muuta haittaa?

Vastaus: Aina ennen ajoon lähtöä on syytä varmistaa, että auto on puhdistettu huolellisesti lumesta ja jäästä. Puhdistustoimia ei pidä rajoittaa pelkkään autoon, vaan huomiota on kiinnitettävä myös ajoväylään, lähtösuunnasta riippuen, auton edessä tai takana.

Kuljettajan on kyettävä havainnoimaan autosta ulos joka suuntaan. Tämä edellyttää, että kaikki auton lasit puhdistetaan lumesta ja jäästä. Lasien lisäksi muiden pintojen puhdistaminen taas on edellytys sille, ettei lunta tai jäätä lennä toisten tienkäyttäjien päälle. Myös kaikki valot ja vilkut on saatava kokonaisuudessaan näkyviin paitsi oman näkemisen – myös näkymisen takaamiseksi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Autoissa on nykyään paljon erilaista tutka-, kamera- ja tunnistintekniikkaa, joiden keräämän informaation avulla ohjataan auton monia toimintoja. Jos kuljettaja on laiminlyönyt lumien puhdistamisen tai tehnyt sen puolihuolimattomasti, jää moni auton järjestelmä toimintakyvyttömäksi. Tämä paitsi vaikeuttaa kuljettajan ajamista – myös heikentää turvallisuutta.

Etututka ja kamera

Etututka löytyy monista autoista nokkamaskista ja etukamera tuulilasin yläreunasta. Tutkatiedoilla ohjataan muun muassa mukautuvaa vakionopeudensäädintä, törmäysvaroitusta ja automaattista hätäjarrutusjärjestelmää. Jos tutka on luminen tai jäinen, ei mikään edellä mainituista järjestelmistä toimi.

Kameratiedoilla puolestaan ohjataan esimerkiksi kaista- ja valonvaihtoavustimien sekä matriisivalojen toimintaa. Mikäli tuulilasi on kameran kohdalta luminen tai jäinen, eivät järjestelmät kykene toimimaan.

Kaista-avustimen kohdalla tämä tarkoittaa, että kohtaamis- tai suistumisonnettomuuden riski kasvaa, mikäli kuljettajan huomio syystä tai toisesta herpaantuu. Valonvaihtoavustimen ja matriisivalojen kohdalla kameratiedon puuttuminen taas pakottaa kuljettajan vaihtamaan lähi- ja kaukovaloja manuaalisesti, mikä varsinkin matriisivaloihin tottuneelle kuljettajalle on iso askel menneisyyteen.

Artikkeli jatkuu videon alla.

3:53 KATSO MYÖS: Katso Autoliiton videolta, mitkä asiat auton mukautuvan vakionopeudensäätimen käytöstä, toiminnasta ja riskeistä on hyvä tietää.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Muut tutkat, kamerat ja tunnistimet

Tutkia, kameroita ja tunnistimia on myös muualla kuin auton nokalla. Ovenavaus- ja kaistanvaihtovaroittimien toiminta perustuu monesti auton taakse, esimerkiksi takapuskurin sisään, asennettujen tutkatunnistimien tietoon. Vastaavasti peruutustutkalla on omat tunnistimensa takapuskurissa. Mikäli tunnistimet ovat lumen tai jään peitossa, ovat järjestelmät toimintakyvyttömiä.

Siinä, missä osa auton kameroista antaa tietoa eri järjestelmille, antaa osa niistä informaatiota suoraan kuljettajalle. Jo varsin yleisen peruutuskameran lisäksi monissa automalleissa alkaa olla käytössä myös 360 asteen kameroita, joiden avulla saadaan luotua kuljettajan näytölle näkymät kaikkialta auton ympäriltä.

Peruutuskameran linssi on yleensä auton takana. Osassa autoja linssi saattaa olla sähköisen kannen alla likaantumisen ehkäisemiseksi ja se kääntyy esiin vasta, kun kuljettaja kytkee peruutusvaihteen. Mikäli tällaisen kannen päällä on lunta tai jäätä, saattaa kääntömekanismi vaurioitua. Ilman suojakantta oleva kamera ei puolestaan pysty välittämään tarkkaa kuvaa, mikäli se on osittainkin lumen tai jään peitossa.

Takakamera löytyy yleensä takaluukusta, sivukamerat sivupeilien koteloista tai ovenkahvoista ja etukamera auton nokkamaskista. Kaikki ne on puhdistettava erityisellä pieteetillä.

Artikkeli jatkuu videon alla.

4:07 KATSO MYÖS: Näin otat kaiken hyödyn irti auton peruutuskamerasta.

Lumi ja jää kasvattavat ilmanvastusta

Huolimattomasti – tai ei ollenkaan – auton päältä puhdistetut lumet ja jäät lisäävät ilmanvastusta ja näin ollen myös kulutusta sekä päästöjä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Usein näkee, että varsinkin suksiboksilla varustettujen autojen katto on puhdistettu huolimattomasti. Ilmanvastuksen pienentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi on kuitenkin tärkeää, että suksiboksin ja katon väliin tuiskanneet lumetkin tulee puhdistettua.

Liikenteeseen liittyminen

Moni rikkoo autoaan talvikeleillä yrittäessään liikkeelle esimerkiksi kadun reunasta, aurausvallin yli. Usein pääasiassa jäätyneitä lumipaakkuja sisältävä valli rikkoo auton etupuskuria tai -spoileria, moottoritilan tai muun alustan suojamuoveja, kuralätkiä, pakoputkea jne.

Moni ajattelee, että kyllä se auto siitä vallin yli menee – ja voi se tosiaan joskus mennäkin. Kuitenkin lapioimalla auton mentävän kolon valliin, pääsee yleensä varsin hyville tuntipalkoille. Ja säästää siinä aikaakin verrattuna siihen, että auto jää jumiin, jolloin edessä on kuitenkin sama kaivaminen – yleensä vielä huomattavasti haasteellisempana. Järeä metallinen kenttälapio tai vastaava onkin ehdoton varuste talvikaudella autoiltaessa.

Artikkeli jatkuu videon alla.

4:40 KATSO MYÖS: Näin saat kinokseen juuttuneen auton irti.

Puhdistusta tarvitaan myös ajon päätteeksi

Huonosti auratuilla teillä tai muuten hangessa tai sohjossa ajettaessa kertyy lunta tai sohjoa herkästi vanteiden sisään sekä pyöränkoteloihin. Jos niitä ei puhdista heti ajon jälkeen, ne saattavat jäätyä.

Vanteen sisään tarttunut lumi tai jää saa pyörät herkästi epätasapainoon, mikä ilmenee epämukavana tärinänä ajon aikana.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Etupyörien koteloissa jäätynyt lumi tai sohjo puolestaan rajoittaa pyörien kääntymistä ja vaikuttaa näin ollen auton ohjattavuuteen. Pahimmillaan tilanne voi eskaloitua niin pahaksi, että lumi tai jää alkaa vastustaa pyörän pyörimistä, jolloin ajonvakautusjärjestelmä ei enää kykene toimimaan suunnitellusti.

Irrotessaan ajon aikana, lumi- tai jääpaakku saattaa rikkoa autoa. Erityisesti pyöränkotelon muoviosat, kuten sisälokasuoja ja mahdollinen kuralätkä ovat pakkasella varsin hauraita ja hajoavat helposti jäisen lumimöhkäleen työntyessä väärään paikkaan. Myös jarruosia saattaa vaurioitua.