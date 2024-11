"Kaikkeen tähän on syytä varautua" – mitä autoilijan pitäisi muistaa lumikaaoksessa?

Vastaus: Lähdetään oletuksesta, että auto on huollettu huolto-ohjelman mukaan, se on varustettu hyvin talvirenkain ja sen valot toimivat, kuten pitääkin.

Tämän lisäksi on tärkeää, että talvikaudella autosta löytyvät kunnon lumiharja, jääskrapa, metallinen autokäyttöön soveltuva lumilapio, toimiva tasku- tai otsalamppu sekä heijastinliivejä yhtä monta kuin autossa on istuimia.

Aikatauluun kelivaraa

Kaikkeen tähän on syytä varautua, jottei ajaudu tilanteeseen, että joutuisi ajamaan haasteellisissa keliolosuhteissa, veren maku suussa, kilpaa kellon kanssa. Jos sitten kaikesta varoittelusta huolimatta näin kuitenkin uhkaa käydä, on tärkeää pitää järki päässä ja muistaa vanha viisaus: parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Ajovalot ja takavalot päälle – tarvittaessa myös takasumuvalo

Olennaista on tuntea oman autonsa valojen toimintaperiaate. Lumisateessa tai lumen pöllytessä on käytettävä ajovaloja ja takavaloja. Valitettavan usein näkee autoja, joissa haasteellisissakin olosuhteissa palavat vain huomiovalot. Ongelma maksimoituu vielä niissä autoissa, joissa takavalot eivät pala huomiovaloilla ajettaessa.

Lumen pöllytessä saattaa olla tarve tehostaa auton havaittavuutta takaapäin takavaloja kirkkaammalla takasumuvalolla . Hyvä nyrkkisääntö takasumuvalon käyttöön on, että jos itsellä on pöllyävän lumen vuoksi ongelmia erottaa edellä ajava, painii takana ajava todennäköisesti saman ongelman kanssa. Tällöin takasumuvalosta on iso apu, kunhan kuljettaja tiedostaa sen olemassaolon ja osaa kytkeä sen päälle.

Turvaväli, ajonopeus ja rekuperaatio

Ajonopeuden osalta on tärkeää pitää mielessä, että nopeusrajoitus kertoo suurimman sallitun nopeuden hyvissä olosuhteissa. Kelin ollessa haasteellinen tämä on usein aivan liian paljon. Nopeutta alentamalla saa enemmän aikaa havainnoida, arvioida, ajatella ja toimia. Samalla auton hallinta on huomattavasti helpompaa.



Sähköautoissa oman haasteensa liukkaalla talvikelillä tuo jarrutusenergian talteenotto eli rekuperaatio. Ennen liikkeellelähtöä haasteellisissa olosuhteissa on kuljettajan tärkeää ottaa rekuperaatio pois päältä, jotta auto rullaisi vapaasti kuljettajan nostaessa tehopolkimen (kaasun) ylös, sen sijaan, että se jarruttaisi moottorilla. Mikäli rekuperaatiotason säätö nollaan ei ole kyseisessä autossa mahdollista, on sen voimakkuus kuitenkin tärkeää säätää mahdollisimman pieneksi. Jos autossa ei ole varsinaista rekuperaation voimakkuussäätöä, saadaan homma usein hoidettua ajoprofiilin valinnalla tai kytkemällä yhden polkimen ajo pois käytöstä.