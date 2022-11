Ota nyrkkisääntö haltuun: Kahden T:n taktiikka voi pelastaa henkesi, kun tiet muuttuvat liukkaiksi – "Kaikista paras keino"

Talvirenkaat eivät tee autuaaksi, Liikenneturva muistuttaa tiedotteessaan. Vaikka auton alla olisivat testivoittajarenkaat, on kuljettajan pidettävä pää kylmänä viikko viikolta haastavammiksi muuttuvissa olosuhteissa.

Liikenneturvan mukaan kahden T:n taktiikka – tilannenopeus ja turvaväli – on ennakoinnin ohella toimivin lääke liukkaista keleistä selviämiseen. Kylmenevien säiden myötä kuljettajien tulee varautua myös mustaan jäähän jopa plussakelillä.

– Musta jää on siitä kinkkinen, että sitä on vaikea havaita. Kannattaakin painaa ne paikat mieleen, joissa joskus on huomannut olevan mustaa jäätä ja varautua siihen, että ne saattavat olla liukkaita tänäkin vuonna, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini Karvonen muistuttaa tiedotteessa.