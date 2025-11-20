Susien määrien kasvu näkyy kuolleina lampaina.
Sudet ovat tappaneet kesällä yli sata lammasta yksistään Salossa kertoo lampuri Peppi Laine MTV Uutisille.
– Meillä on jatkuva pelkotila päällä, koska tänä kesänä 113 lammasta menetetty on susille, kertoo Hajalan kylässä tilaa pitävä Laine.
Laineen mukaan viime vuodet ovat olleet stressaavia susien määrän lisääntymisen vuoksi
– Susien määrähän on täällä moninkertaistunut. On tosi tärkeätä, että susien metsästystä helpotetaan.
Laine kertoo, että susihavainnot ovat viidessä vuodessa peräti nelinkertaistuneet ja susia nähdään jatkuvasti pihojen läheisyydessä.
– Tänä vuonna on viisisataa havaintoa pelkästään kylän alueella. Useita havaintoja on tehty myös oman laidun alueen läheisyydessä.
Laineen mukaan hän ei ole yhtenäkään aamuna lähtenyt liikkeelle ilman pelkoa.
– Jokainen puhelinsoitto aamulla aikaisin tai illalla myöhään on aina hälytys, että apua, onko jotain sattunut?