Lampuri Pepin painajaisyö: Sudet raatelivat lähes koko lammaslauman – "Jatkuva pelkotila päällä" 1:42 Katso uutisraportti: Susien yleistyminen näkyy Pepin ammatissa lammaskuolemina. Julkaistu 20.11.2025 19:40 Raija Kantomaa raija.kantomaa@mtv.fi RaijaKantomaa Lassi Lähteenmäki Susien määrien kasvu näkyy kuolleina lampaina. Sudet ovat tappaneet kesällä yli sata lammasta yksistään Salossa kertoo lampuri Peppi Laine MTV Uutisille. – Meillä on jatkuva pelkotila päällä, koska tänä kesänä 113 lammasta menetetty on susille, kertoo Hajalan kylässä tilaa pitävä Laine. Laineen mukaan viime vuodet ovat olleet stressaavia susien määrän lisääntymisen vuoksi – Susien määrähän on täällä moninkertaistunut. On tosi tärkeätä, että susien metsästystä helpotetaan. Laine kertoo, että susihavainnot ovat viidessä vuodessa peräti nelinkertaistuneet ja susia nähdään jatkuvasti pihojen läheisyydessä. – Tänä vuonna on viisisataa havaintoa pelkästään kylän alueella. Useita havaintoja on tehty myös oman laidun alueen läheisyydessä. Laineen mukaan hän ei ole yhtenäkään aamuna lähtenyt liikkeelle ilman pelkoa. – Jokainen puhelinsoitto aamulla aikaisin tai illalla myöhään on aina hälytys, että apua, onko jotain sattunut?





Vahinkoja on torjuttu kaikin keinoin

Laine kertoo, että he ovat tehneet jo kaiken mahdollisen susivahinkojen ehkäisemiseksi.

– Meillä on rakennettu petoaitoja, ja niiden ylläpito on todella työlästä. Mitään muuta ei paljon ehditäkään tehdä kuin ajaa trimmerillä aidan alusia, jotta sähköt pysyvät päällä siellä.

Laineen tilalle on hankittu koiria vartioimaan laumaa.

– Tänne on hankittu laamoja ja jopa laumavartijakoiratkin, mikä työllistää ja tuo lisää kustannuksia.

Laineen tilalla on kaikkiaan 200 uuhta eli emolammasta ja sinne syntyy vuosittain 350 karitsaa, joten kesällä eläinmäärä kohoaa yli 500:n.

Lampurin painajaisyö

Laine ei edes haluaisi muistella elokuista yötä, kun melkein koko 45 eläimen lauma oli raadeltu – vain kolme oli säästynyt susilta.

– Sudet olivat tappaneet viisitoista lammasta, ja sen lisäksi jouduimme lopettamaan kymmenen eläintä pahojen raatelujälkien vuoksi.

Laineen mukaan susien raatelujälkiä hoidettiin seitsemältätoista lampaalta kuuden viikon ajan antibioottikuureilla ja haavojen huuhteluhoidoilla.

– Olen lampuri ja jatkossakin toivon, että pystyn keskittymään lampaidenpitoon. Ihanaa, jos saisin tehdä sitä levollisemmin mielin.

Lampuri Peppi Laine toivoo, että pystyisi jatkossa keskittymään lampaidenpitoon.

Laine uskoo, että jos susi nyt saadaan kannanhoidollisen metsästyksen piiriin, niin se pystytään suunnittelemaan hyvin.

– Lasketaan kantoja ja tiedetään aika tarkkaan, missä niiden reviirit on. Susien vähentymisen jälkeen pystytään esimerkiksi hyödyntämään lumiaikaa, jolloin pystytään lumijälkien perusteella laskemaan ja selvittämään, missä ne ovat.

Laine uskoo, että susien määrän vähentäminen palauttaisi sudelle ihmisarkuuden. Ne eivät pyörisi ihmisten lähistöllä vaan pysyisivät metsässä.