Lappeenrannan SaiPa joutuu lähtemään Ässät-puolivälieräsarjan kuudenteen peliin ilman kultakypäräänsä Maxime Fortieria.
Pudotuspeleissä joukkueensa kakkosketjussa viilettänyt Fortier ei ole lauantaina mukana lainkaan. Vaikka pudotuspeleissä Fortier on tehnyt vasta yhden maalin, on runkosarjassa 66 tehopistettä hurjastelleen kanukkitähden poissaolo SaiPalle kova isku.
Ikävän takaiskun lisäksi SaiPa saa tosin myös ilahduttavia uutisia. Emil Kuusla on taas pelikunnossa ja pelaa kevään ensimmäisen ottelunsa. Runkosarjassa 27 pistettä tehnyt Kuusla ottaa paikan ykkösketjusta Miikka Salomäen ja Patrik Siikasen rinnalta.
Myös neljännessä puolivälieräottelussa loukkaantunut Santeri Airola on taas mukana. Airola on merkitty SaiPan seitsemänneksi puolustajaksi.
Ässät ei voittavaa kokoonpanoaan vaihda. Porilaiset hakevat puolivälieräsarjan katkaisua täysin samalla miehistöllä viime otteluun verrattuna.
Niin ikään puolivälieräsarjan katkaisua hakeva Ilves tekee illan peliin vain yhden muutoksen. Peter Quenneville ja Matic Török vaihtavat päittäin paikkaa slovenialaisen ottaessa paikan ykkösketjussa.
Viime ottelussa mainiosti pelannut Dominik Pavlat jatkaa tupsukorvien maalilla.
Selkä seinää vasten pelaava KalPa tekee myös vain yhden muutoksen. Benjamin Korhonen jää sivuun ja Kristjan Kombe nousee nelosketjun laitaan.
Kokoonpanolähde: Veikkaus
SM-liigan puolivälieräottelut lauantaina:
KalPa–Ilves (voitot 2–3)
Ässät–SaiPa (voitot 3–2)