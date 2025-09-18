Katja Ståhl suunnitteli vuoden 2025 Roosa nauhan.
Roosa nauha on Syöpäsäätiön keräys, jolla kerätään varoja suomalaisen syöpätutkimuksen ja neuvontapalveluiden hyväksi. Vuoden 2025 Roosa nauha paljastettiin Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä torstaina 18. syyskuuta.
Nauhan on suunnitellut Katja Ståhl. Vuonna 2025 keräyksen teemana on rintasyöpä. Ståhl on vieraana tostaina Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Ståhl kertoo tiedotteessa pitävänsä syöpätutkimuksen jatkumista Suomessa välttämättömänä ja lähti keräyksen keulakuvaksi mielellään.
– En äkkiä keksi tärkeämpää asiaa, johon lähteä mukaan. Suvussani on kuoltu paljon syöpään, Ståhl sanoi.
– Roosa nauha -keräys on jokaiselle suomalaiselle asia, jonka puolesta on helppo liputtaa. Tulee hyvä mieli, kun näkee vastantulijalla rinnassa Roosa nauhan. Jokaisen Roosa nauhan takana on tarina, jonka takia ihminen haluaa sitä kantaa. Tämä Roosa nauha voi olla jollekin se ratkaiseva läpimurto, jolloin lippu nousee puolitangon yli korkeuksiin. Vain tutkimusta rahoittamalla voidaan taata, että saamme hyvää hoitoa myös tulevaisuudessa.
Viime vuonna nauhan suunnitteli Vesterinen Yhtyeineen.
Vuoden 2023 Roosa nauhan suunnittelivat Syöpäsäätiölle Apulannan laulaja Toni Wirtanen ja rumpali Sipe Santapukki. Vuoden 2022 Roosa nauhan suunnitteli isänsä haimasyövälle menettänyt Maria Veitola.
6:16Katso tästä koko Roosa nauha -suunnittelijan julkistamistilaisuus!