– Kutsu Linnan juhliin ei ole ollut mulle koskaan itsestäänselvyys. Uskon, että nahkaan pukeutunut laulajatar surffaamassa jättimäisellä mikkiständillä keskellä Euroopan ilmatilaa, jakamassa nautinnon räjähtävää ilosanomaa ja näin lunastaen Suomen 4. parhaan Euroviisu-sijoituksen, on syypää tähän, Vikman kirjoittaa.

Vikman kertoo, että kutsu tuntuu erityiseltä, koska hänen mukaansa Suomessa on paljon taiteilijoita, jotka eivät ole vuosien aikana saaneet kutsua, koska heitä ei ole pidetty "vakavasti otettavina". Silti kansa on rakastanut heitä.



– Haluan omistaa tämän kutsun kaikille, joita ei ole otettu tosissaan. Olen tästä kutsusta aidosti todella kiitollinen – en pelkästään itseni puolesta, vaan siksi että se kertoo ajasta, joka on ehkä vihdoin muuttumassa ja saamme olla juuri sellaisia kuin olemme, tulla nähdyksi ja arvostetuksi. Kiitos kutsusta Presidentti Stubb, ICH KOMME!