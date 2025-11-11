Erika Vikman on saanut kutsun Linnan juhliin. Hän kertoo asiasta Instagramissa.
Suomea Euroviisuissa edustanut Erika Vikman on saanut kutsun Linnan juhliin. Hän kertoo asiasta Instagramissa.
– Kutsu Linnan juhliin ei ole ollut mulle koskaan itsestäänselvyys. Uskon, että nahkaan pukeutunut laulajatar surffaamassa jättimäisellä mikkiständillä keskellä Euroopan ilmatilaa, jakamassa nautinnon räjähtävää ilosanomaa ja näin lunastaen Suomen 4. parhaan Euroviisu-sijoituksen, on syypää tähän, Vikman kirjoittaa.
Erika Vikman sijoittui Euroviisuissa 11. sijalle vuoden 2025 kilpailussa, joka järjestettiin Sveitsin Baselissa.