Airi, 102, toi Lucia-neitona valon keskelle pimeää: "Katsoi niin rakastuneena" 1:41 Katso videolta, kuinka 102-vuotias Airi Wallin esiintyi Lucia-neitona. Julkaistu 14.12.2025 15:25 Anni Tuominen anni.tuominen@mtv.fi Paimion hoivakodissa 102-vuotias Airi Wallin teki taas sen, minkä monet ajattelevat olevan vain nuorempien juttu: hän esiintyi Lucia-neitona jo toista kertaa. 102-vuotiaan Airi Wallinin toive täyttyi jo toisen kerran, kun hän sai esiintyä Lucia-neitona Esperi hoivakoti Viljaskassa Paimiossa. – Olin ylpeä siitä, kun minä vielä sain vanhalla iällä näin ihanan homman vielä toisenkin kerran. Ei sovi olla muuta kuin kiitollinen, Airi kertoo MTV Uutisille. Lucia-esiintyminen toi iloa paitsi Airille itselleen myös muille hoivakodin asukkaille ja henkilökunnalle. Valkoiseen pukeutunut Airi kulki käytävillä kynttiläkruunu päässään, ja moni pysähtyi seuraamaan hetkeä hymy huulillaan ja osa silminnähden liikuttuneena. – Yksi varttuneempi herra katsoi kyllä niin rakastuneena Airia, kun tämä sieltä valoineen tuli. Ihana nähdä sellainen pilkahdus hänen silmissään, kertoo hoivakodin lähihoitaja ja virikeohjaaja Kirsi Virta. Merkityksellisiä kokemuksia Virran mukaan Airin esiintyminen toi arkeen poikkeuksellista lämpöä ja yhteisöllisyyttä.





– Ne on tärkeitä hetkiä. Ja kun minä vertaan aina ikääni, ja sain silti tehdä noin hienot edustustehtävät, Airi lisää.

Monelle asukkaalle hetki oli tärkeä muistutus perinteistä ja siitä, että merkityksellisiä kokemuksia voi tulla missä iässä tahansa.

Lucian päivää vietettiin jo 13. joulukuuta muistona marttyyri Pyhästä Luciasta, joka toi valoa pimeyden keskellä. Nykyään Pohjoismaissa päivä on valon juhla, jossa Lucia-neito tuo iloa talven pimeimpään aikaan.

Esimerkkinä nuoremmille

Airi täyttää ensi vuoden huhtikuussa kunnioitettavat 103 vuotta. Hän kertoo arjen Paimion hoivakodissa olevan turvallista ja hyvää, ja pienetkin juhlahetket tuovat päiviin erityistä merkitystä.

Virran mukaan Airi on tuttu ilahduttaja myös muutenkin. Nyt joulun alla Airin käsistä on syntynyt useita tonttuja, joita hän on valmistanut yhteisiin tiloihin.

– Ja se pitää mielen virkeänä, Airi kertoo.

Airin asennetta elämään voikin pitää inspiroivana esimerkkinä myös nuoremmille sukupolville.

Hänen tarinansa muistuttaa siitä, että aktiivisuus ja ilo eivät katso ikää. Iloa ja valoa voi tuoda toisten elämään vielä silloinkin, kun oma elämänkaari on jo poikkeuksellisen pitkä.