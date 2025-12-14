Paimion hoivakodissa 102-vuotias Airi Wallin teki taas sen, minkä monet ajattelevat olevan vain nuorempien juttu: hän esiintyi Lucia-neitona jo toista kertaa.
102-vuotiaan Airi Wallinin toive täyttyi jo toisen kerran, kun hän sai esiintyä Lucia-neitona Esperi hoivakoti Viljaskassa Paimiossa.
– Olin ylpeä siitä, kun minä vielä sain vanhalla iällä näin ihanan homman vielä toisenkin kerran. Ei sovi olla muuta kuin kiitollinen, Airi kertoo MTV Uutisille.
Lucia-esiintyminen toi iloa paitsi Airille itselleen myös muille hoivakodin asukkaille ja henkilökunnalle.
Valkoiseen pukeutunut Airi kulki käytävillä kynttiläkruunu päässään, ja moni pysähtyi seuraamaan hetkeä hymy huulillaan ja osa silminnähden liikuttuneena.
– Yksi varttuneempi herra katsoi kyllä niin rakastuneena Airia, kun tämä sieltä valoineen tuli. Ihana nähdä sellainen pilkahdus hänen silmissään, kertoo hoivakodin lähihoitaja ja virikeohjaaja Kirsi Virta.
Merkityksellisiä kokemuksia
Virran mukaan Airin esiintyminen toi arkeen poikkeuksellista lämpöä ja yhteisöllisyyttä.