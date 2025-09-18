Vuoden 2025 suunnittelija paljastetiin 18. syyskuuta.
Vuoden 2025 Roosa nauhan suunnittelija paljastettiin suorassa lähetyksessä torstaina 18. syyskuuta. MTV Uutiset oli paikan päällä julkistustilaisuudessa Helsingin Musiikkitalolta.
Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksen tuotoilla tuetaan kaikkien syöpien tutkimusta Suomessa. Keräys alkaa 18. syyskuuta ja jatkuu lokakuun loppuun.
Nauhan on suunnitellut Katja Ståhl. Vuonna 2025 keräyksen teemana on rintasyöpä. Ståhl on vieraana tostaina Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Ståhl kertoi pitävänsä syöpätutkimuksen jatkumista Suomessa välttämättömänä ja lähti keräyksen keulakuvaksi mielellään.
– En äkkiä keksi tärkeämpää asiaa, johon lähteä mukaan. Suvussani on kuoltu paljon syöpään. Se on tehnyt syövästä rujolla tavalla arkista. En kauhistele asiaa, mutta koen, että nyt täytyy vain tehdä asialle jotakin, Ståhl sanoi.
Roosa nauhan 2025 on suunnitellut Katja Ståhl.Roosa nauha
Kun häntä pyydettiin Roosa nauhan suunnittelijaksi, oli juontajana tunnettu Ståhl hieman epäuskoinen.
– Ensioreaktioni oli, että oletteko nyt ihan varmoja. Tämä on todella suuri kunnia.
Viime vuonna nauhan suunnitteli Vesterinen Yhtyeineen.
Vuoden 2023 Roosa nauhan suunnittelivat Syöpäsäätiölle Apulannan laulaja Toni Wirtanen ja rumpali Sipe Santapukki. Vuoden 2022 Roosa nauhan suunnitteli isänsä haimasyövälle menettänyt Maria Veitola.