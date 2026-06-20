Loton ensi viikon potti kohoaa 14,5 miljoonaan euroon.
Lotossa ei löytynyt lauantaina täysosumia, Veikkaus kertoo. Ensi viikolla Loton potti kohoaa 14,5 miljoonaan euroon.
Loton kierroksen 25/2026 oikea rivi on 2, 14, 16, 18, 20, 29 ja 38. Lisänumero 17. Plusnumero 23.
Veikkauksen mukaan lauantai-illan arvonnassa löytyi kaksi 6+1 -oikein tulosta, joilla voitti 81 759 euroa. Voitoista toinen osui helsinkiläisen nettipelaajaan tekemään 30 osuuden nettiporukkapeliin, jossa oli voittajia eri puolelta Suomea.
Toinen 81 759 euron 6+1 -oikein tulos osui kahden osuuden porukkapeliin, jonka voittajat olivat Veikkauksen sovelluksessa pelanneet helsinkiläinen ja keravalainen.