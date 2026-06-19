Veikkaus paljastaa tiedotteessaan, miten Lotossa aiemmin pääpotin voittaneet juhlivat keskikesän juhlaa.

Huhtikuussa eräs porvoolainen voitti miljoona euroa Eurojackpotissa. Veikkauksen tiedotteen mukaan hän ei kuitenkaan vietä juhannusta mitenkään kovin erikoisesti.



– Yllätys, yllätys! Olen töissä. En ole päässyt vielä töistä eroon, hän kertoo nauraen Veikkaukselle.

Samassa porukassa ollut toinen suomalaismiljonääri aikoo suunnata saunaan.



– Ihan perinteisesti perhepiirissä saunotaan ja nautitaan koivuisen vastan tuoksusta ja grillin herkuista. Toivotan hyvää juhannusta kaikille, hän kertoo Veikkaukselle.

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Lohjalaismies voitti vuonna 2019 Lotosta 15,5 miljoonan euron päävoiton.

– Golfaten menee kesäni. Jalkapallon MM-kisoissa on vielä monta ehdokasta mestariksi. Joku sieltä vielä yllättääkin joukkueista. Siinä on kesä- ja juhannussuunnitelmiani, hän sanoo Veikkaukselle.

Huhtikuussa 2021 viiden hengen kuopiolaisporukka voitti 15,7 miljoonan päävoiton. Eräs heistä paljasti juhannussuunnitelmansa Veikkaukselle, joiden mukaan miljonääritkin viihtyvät mökkeillen.

– Saunaan, kokkoa katsomaan ja makkaraa syödään, voittaja kertoo Veikkaukselle.

Tammikuussa Eurojackpotista 74,1 miljoonaa euroa voittanut helsinkiläisnainen suuntaa juhannusraveihin ja viettää juhannusta perhepiirissä. Kyseinen voitto on kaikkien aikojen neljänneksi suurin Suomeen osunut Eurojackpot-voitto.