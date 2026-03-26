Lopullinen tuomio asiasta annetaan perjantaina.

Vastasyntyneensä murhasta Lohjalla syytetty 19-vuotias nainen on päästetty vapaaksi.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus päätti torstaina, ettei naista ole enää syytä epäillä murhasta ja päästi hänet vapaaksi.

Asiasta kertoo MTV Uutisille naisen avustaja Liisa Holopainen.

– Hän oli todella liikuttunut, iloinen ja onnellinen. Hänellä on ollut todella pitkä tutkintavankeus, viisi kuukautta, takana, Holopainen kertoo.

Naista syytettiin vauvansa murhasta Lohjalla. Syyttäjän mukaan äiti synnytti vauvan wc-pönttöömn ja jätti sinne kuolemaan.

Syyttäjän mukaan syytetty on aiheuttanut tahallisesti vauvan syntymän raskausviikolla 30 lääkkeiden avulla.

Lopullinen tuomio asiasta annetaan perjantaina, jossa otetaan kantaa siihen onko nainen syyllistynyt mahdollisesti johonkin lievempään rikosnimikkeeseen.

Samalla oikeus antaa päätöksensä vauvan isän korvausvaatimuksista.