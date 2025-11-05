Nainen pysyy edelleen vangittuna.

Lohjalla vastasyntyneen vauvansa murhasta epäilty on syyttäjän pyynnöstä ja käräjäoikeuden päätöksellä määrätty mielentilatutkimukseen.

Poliisi on aiemmin kertonut, että vauva syntyi ja kuoli illan aikana kerrostaloasunnossa.

Asunnossa oli tapahtumahetkellä vauvan äiti ja tämän puoliso. Soiton hätäkeskukseen teki puoliso. Se, onko puoliso vauvan isä, varmistuu esitutkinnan aikana.

Poliisi epäilee, että äiti on välittömästi syntymän jälkeen jättänyt tarkoituksellisesti huolehtimatta vauvasta asianmukaisesti, mikä johti vauvan menehtymiseen.

Poliisi ei epäile, että vauvan äiti tai tämän puoliso olisivat kohdistaneet vauvaan fyysistä väkivaltaa. Kyse on enemmänkin vakavasta ja julmasta laiminlyönnistä.

Esitutkinta tapauksessa jatkuu, ja epäilty pysyy vangittuna.

Nainen vangittiin 21.lokakuuta.

− Poliisin osalta odotamme parhaillaan esitutkinnan etenemisen osalta tärkeitä muilta viranomaisilta saatavia lausuntoja sekä tutkimusten tuloksia. Lisäksi jatkamme osallisten kuulusteluja, kertoo rikoskomisario Maria Hietajärvi tiedotteessa.