Brasilian päävalmentaja Carlo Ancelotti on antanut lisätietoja Neymarin pelikunnosta.
Neymar on ollut pohjevamman vuoksi sivussa Brasilian kahdesta ensimmäisestä MM-ottelusta.
34-vuotias taituri on tällä viikolla ollut jo osittain mukana Brasilian harjoitusvahvuudessa, mutta lauantain vastaisen yön Haiti-ottelussa Neymar ei vielä ollut mukana.
Lue myös: Brasilian voittotili rävähti komeasti auki – Marokko upotti pikamaalilla Skotlannin
Voitokkaan ottelun jälkeen Brasilian päävalmentaja Carlo Ancelotti kommentoi Neymarin tilannetta.
– Neymar harjoittelee huomenna yksin ja osallistuu maanantaina joukkueharjoituksiin. Sitten hän on käytettävissämme Skotlanti-ottelussa, Ancelotti kertoi.
Brasilia ja Skotlanti iskevät yhteen torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.