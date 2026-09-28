Nainen syytti seitsemää Chi Phi -veljeskunnan jäsentä joukkoraiskauksesta Cornellin yliopistolla New Yorkissa. Nyt piirikunnan syyttäjä avaa tutkinnan uudelleen.

Yhdysvaltalaisen New Yorkin osavaltion Tompkinsin piirikunnan syyttäjä Matthew Van Houten on uudelleen avaamassa tutkintaa Cornellin yliopistossa tapahtuneesta väitetystä jengiraiskauksesta.

Vuonna 2024 naisopiskelija syytti seitsemää Chi Phi -veljeskunnan jäsentä joukkoraiskauksestaan.

Tuolloin 20-vuotias opiskelija oli humalassa mennyt veljeskunnan talolle. Naisen mukaan kaksi veljeskunnan jäsentä painosti häntä käyttämään ainetta, jonka he kertoivat olevan ketamiinia.

Tämän jälkeen nainen raiskattiin.

Nainen kertoi kampuksen poliisille, että veljeskunnan yhteiseen Snapchat-ryhmään julkaistiin viesti, jolla kerrottiin naisen olevan valmis seksiin.

Viestiketjusta esitettiin jo tuolloin todisteet poliisille.

Naisen mukaan useita miehiä saapui paikalle ja häntä raiskattiin tuntien ajan.

Kampuksen poliisille nainen puhui noin kolme viikkoa tapahtumien jälkeen.

Ei pidätyksiä

Syyttäjä ei päätynyt nostamaan alun perin syytettä, koska nainen oli juonut alkoholia ja käyttänyt huumeita vapaaehtoisesti ja tietoisesti.

– Hän ei väitä, että hänet olisi pakotettu mihinkään tekoihin. Hän ei sano olleensa fyysisesti avuton, tajuton tai toimintakyvytön missään vaiheessa veljeskunnan talossa viettämänsä ajan aikana, piirikunnan syyttäjä Van Houten sanoi ABC Newsille.

ABC Newsille antamassaan haastattelussa Van Houten kertoo, että luotti tuolloin kampuksen poliisin tekemään tutkintaan eikä erilliselle rikostutkinnalle tuolloin nähty tarvetta.

Naisen asianajaja Thomas Giuffran mukaan ketään väitetyistä raiskaajista ei pidätetty.

Kampuksen poliisin tekemä tilanneselvitys koostui ainakin 12 kuulemisesta. Giuffran mukaan seitsemästä väitetystä raiskaajasta vain kaksi erotettiin. Muut saivat lievempiä seuraamuksia, kuten erottamisen määräajaksi, työpajoja tai esseitä.

Tapahtumien jälkeen nainen ei jatkanut opiskelua.

Uusi tutkinta

Tutkinnan uudelleenavaaminen nousi piirikunnan syyttäjän työpöydälle uudelleen tapauksen siiviilikanteen nostamisen myötä. Tapaus on saanut myös runsaasti huomiota mediassa ja sosiaalisessa mediassa.

Van Houtenin mukaan uuden kanteen väitteet olivat merkittävästi erilaiset kahden vuoden takaisiin verrattuna.

– Haluamme tarkastella uudelleen, onko olemassa sellaista lisänäyttöä, jota emme tienneet marraskuussa 2024, mutta joka on nyt käytettävissä. Tietoa, joka muuttaisi arviomme tapauksesta ja johtaisi siihen, että suuri valamiehistö toteaisi asiassa tapahtuneen rikoksen, Van Houten kommentoi ABC Newsille.

Giuffranin mukaan jo kaksi vuotta aiemmin esitetyt viestiketjut tapahtumista olivat päätodisteita raiskauksesta.

Asianajaja nostaa esiin, että raiskauksen tai hyväksikäytön uhrien käsittelemiseen vaaditaan myös erikoistaitoja, joita ei tavanomaisesti yliopistopoliisilla ole.