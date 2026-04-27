Linda Ihmemaassa -audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen elämäntarinaan.

Tänä kesänä Ylen kesän musiikkiaiheinen audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen elämään. Linda Ihmemaassa -audiodraamassa Lindana kuullaan Saga Sarkola.

Audiodraamasarjan kuvataan kertovan nuoresta naisesta, joka kasvoi julkisuudessa aikana, jolloin median naiskuva ja naisten kohtelu oli armotonta.

Sen kuvaillaan olevan tarina siitä, miten yksi ihminen voi omalla rohkeudellaan ja työllään muuttaa sitä, miten naisia mediassa kohdellaan, ja kuinka paljon aikaa joskus vaatii tulla nähdyksi oikein.

– Julkisuuden henkilönä koen vastuukseni käyttää ääntäni niiden puolesta, jotka jäävät ilman ääntä. Jokainen meistä kohtaa elämässään vaikeuksia, ja toivon, että kertomukseni voi tarjota samaistumispintaa, apua ja toivoa niille, jotka sitä tarvitsevat. Sarjassa kuullaan, miten olen rakentanut itseni uudelleen niin monta kertaa. Olen kiitollinen siitä, että niin upeat näyttelijät ja käsikirjoittajat halusivat lähteä mukaan tähän projektiin, Lampenius kertoo tiedotteessa.

Sarkolan lisäksi sarjan muissa rooleissa kuuluvat muun muassa Jonna Järnefelt, Nicke Lignell, Ville Hilska, ja .