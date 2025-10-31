Lahdessa tapahtunut ketjukolari aiheutti rynnistyksen renkaanvaihtoon.
Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keliolosuhteet sitä edellyttävät. Marraskuun kynnyksellä rengasliikkeissä käykin jo kuhina.
– 17. päivä [lokakuuta], kun oli Lahden kolarisuma, niin se käynnisti renkaanvaihdot. Hyvinkin kovaa tahtia on sen jälkeen vaihdettu, kertoo Roihupellon Renkaan toimitusjohtaja Hannu Temonen.
Temosen mukaan moni nastarenkaita vaihdattava on kuitenkin siirtänyt aikaansa tuoreimpien sääennusteiden myötä.
Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen muistuttikin aiemmin, että kalenterin tuijottamista olennaisempaa on seurata sääennusteita ja peilata niitä omiin autonkäyttötarpeisiin, ajoympäristöihin ja ajamisen ajankohtiin.