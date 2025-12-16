



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

– Emilia Classic -kahvin alkuperästä tai konkreettisesta vastuullisuusvalvonnasta ei saatu mitään tietoa Lidlistä eikä kahvin saksalaiselta valmistajalta Melittalta, Kultalahti toteaa tiedotteessa ja jatkaa:

– Edes kahvin alkuperää maatasolla ei suostuttu kertomaan. Kehotamme kuluttajia jättämään tällaiset tuotteet kauppaan ja palaamaan asiaan, kun tiedot on saatu.

Verifiointi ei ole sama kuin sertifiointi

Finnwatch varoittaa kuluttajia myös kahvimarkkinoiden uusimmasta villityksestä eli niin sanotusta vastuullisuusverifioinnista, jota käytetään entistä enemmän varsinaisen sertifioinnin rinnalla. Verifioinnissa toimija, joka voi olla esimerkiksi toimittaja tai tuottajaosuuskunta, valvoo osin itse itseään.

Finnwatchin mukaan erityisesti Paulig on kasvattanut verifioidun kahvin osuutta kahviostoistaan. Vastuullisuussertifioitua on enää vain noin puolet Pauligin kahviostoista, kun osuus oli 80 prosenttia vielä vuonna 2018. Löfbergs on sen sijaan höllentänyt vastuullisuustavoitteitaan ja pyrkii nyt sertifioidun kahvin sijaan verifioituun kahviin.

Finnwatch ei pidä verifiointia uskottavana tapana vastuullisuuden valvontaan.

– Kuluttajan tulee myös voida tietää, täyttääkö kahvi tietyt vastuullisuuskriteerit vai ei. Ilman tuotesertifiointia tämä ei ole mahdollista, Kultalahti muistuttaa.

Osa valmistajista ja kaupoista saa kiitosta

Finnwatchin mukaan Kesko ja S-ryhmä ovat pitäneet kiinni omista vastuullisuuslinjauksistaan. Niiden omien merkkien kahvit ovat olleet jo vuosia 100-prosenttisesti vastuullisuussertifioituja. S-ryhmä tosin hyväksyy ravintoloissaan myös verifioidun kahvin.

Paahtimoista Meira on saavuttanut 100 prosentin sertifiointiasteen vuonna 2023. Arvid Nordquistin raakakahvihankinnoista 100 prosenttia on ollut vastuullisuussertifioitua jo vuodesta 2014 lähtien.

Arvid Nordquist erottuu joukosta myös siksi, että sen kahvista yli 10 prosenttia on Reilu kauppa -sertifioitua. Finnwatch pitää Reilua kauppaa kunnianhimoisimpana sertifiointijärjestelmänä.

Katso myös: Kauppojen halvimmat kahvit makutestissä

8:13 Kyykkykahvi yllätti kahvien makutestissä.