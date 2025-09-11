S-ryhmä nosti muovikassien hintaa toukokuussa noin kymmenellä sentillä.
S-ryhmän ruokakaupoissa muovikassien myynti laski vajaat kymmenen prosenttia touko-elokuussa sen jälkeen, kun muovikassin hintaa nostettiin. Myyntimäärää verrattiin edelliseen kesään.
– Kesällä 79 prosenttia S-ryhmän päivittäistavarakaupan ostokerroista tehtiinkin jo ilman muovikassin ostamista, kertoo ryhmäpäällikkö Sari Ristaniemi S-ryhmän marketkaupasta tiedotteessa.
S-ryhmä nosti muovikassien hintaa toukokuussa noin kymmenellä sentillä. Samalla kestokassin hintaa laskettiin, ja paperikassi säilyi vaihtoehdoista edullisimpana. Paperikassien myynti kasvoikin kesällä noin 40 prosenttia edelliskesään verrattuna.
S-ryhmä on sitoutunut vähentämään muovikassien kulutusta osana kansallista muovikassisitoumusta.
Muovikassien hintaa on nostettu tänä vuonna myös K-kaupoissa ja Lidleissä.